Аналитики МегаФона назвали самые популярные подарки на 8 Марта

Накануне 8 марта новосибирцы предпочли покупать одежду российских брендов. Соответствующие выводу сделали аналитики МегаФона, проанализировав популярные сайты онлайн-магазинов. В сравнении с прошлым годом трафик на подобных сайтах вырос в 3 раза.

Магазины, в которых можно приобрести одежду российских брендов, обогнали популярные маркетплейсы на 20% относительно марта 2022 года. Также Новосибирская область вышла в лидеры по регионам Сибирского федерального округу по подаркам часов Apple на 8 Марта. Их продажи увеличились на 162%. Вместе с этим увеличился интерес к беспроводным наушникам (77%), в то время как аутсайдером продаж стали внешние аккумуляторы с показателем в минус 43% и умные колонки минус 21%.

«На женский праздник приходится больше звонков и трафика, чем 23 февраля. Нагрузка на сеть увеличивается от большого количества поздравлений и комплиментов. Для комфортного общения в прошлом году мы расширили покрытие 4G и увеличили скорость мобильного интернета более чем в 500 локациях Новосибирской области», – рассказал директор МегаФона в Новосибирске Денис Трофимчук.

Согласно статистическим данным, ювелирные изделия по-прежнему находятся среди наиболее популярных подарков на Международный женский день. Мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями ежегодно увеличивается примерно в 1,5 раза.

Выбором праздничного букета новосибирцы займутся накануне. В это время трафик на сайты с доставкой цветов обычно вырастает в 4 раза по сравнению со среднестатистическим днем. Но самым популярным периодом окажется сам день 8 марта, когда жители будут заказывать композиции в 10 раз активнее.