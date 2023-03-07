Какая она – сегодняшняя жизнь писателя в России? И есть ли перспективы у молодого, свободолюбивого автора? Ответы на эти вопросы услышали участники творческой встречи с писательницей Асей Володиной в Новосибирске. Гостья раскрыла секреты, как становятся романистами, причём тут наука, и рассказала о взаимоотношениях современного писателя с «цифрой».

Учёный, писатель или блогер – кто успешнее?

Ася (Анастасия) Володина — писательница из Москвы, автор романов «Часть картины» и «Протагонист», которые вышли в прошлом году одновременно в издательстве «Строки» и «Редакции Елены Шубиной» (АСТ). В электронном формате обе книги можно прочесть на цифровом книжном сервисе Строки от МТС.

Ася пришла в писательство из науки. Она – кандидат филологических наук, преподаватель эстонского языка и знаток эстонского театра. В книжном магазине «Перемен» 3 марта писательница отвечала на каверзные вопросы новосибирцев, рассказывала о перипетиях жизни молодого ученого и писателя в меняющемся мире. И, конечно, подписывала свои книги.

Ася Володина дебютировала в 2020 году с романом «Часть картины», получив за него престижную литературную премию для молодых прозаиков «Лицей», а в ноябре прошлого года отрывок из её другого произведения «Протагонист» был опубликован в журнале Forbes. Слава и размер аудитории действительно имеют значение для любого автора – уверена Ася Володина. Именно поэтому она решила оставить науку, где занималась редким направлением – эстонистикой, и уйти в писательство.

«Сейчас мои встречи с читателями собирают больше участников, чем доклады по эстонскому театру – их всегда ставили в самом конце научных конференций, когда все уже идут пить кофе. То есть, например, ты сидишь в огромной аудитории института мировой литературы РАН, в шикарном здании, один на один со слушателем – который, скорее всего, модератор, и у него просто нет другого выхода…, — с иронией отмечает Ася Володина. – Эстония для многих дикий лес. Поэтому если ты знаешь что-то больше, чем просто «Таллин – столица Эстонии», это удивляет. Хотя в этой стране очень много русскоязычных. На них интересно смотреть – они уже немного другие, чем мы… В итоге я ушла в писательство, потому что поняла, что научную диссертацию прочитают от силы пять человек. А если ты пишешь книгу на актуальную тему – несколько тысяч. В первом случае ты — «глас вопиющего в пустыне», а во втором вполне звучащий голос. Это как с блоггингом – чем тема популярнее, тем тебя лучше читают».

«Если ты знаешь что-то больше,

чем просто «Таллин – столица Эстонии»,

это удивляет»

О том, как становятся писателями

Самое сложно для творческого человека – поверить в себя, уверена писательница. Необходим и тот, кто даст «хороший толчок» к началу занятий литературой. Ну, и, конечно, у каждого писателя есть свой кумир-классик.

«Фолкнер для меня – учитель номер один, столько текстов, сколько у него, я, наверное, ни у кого не читала. Мой личный путь к писательству начался, пожалуй, в детстве, когда я читала книги, смотрела сериалы по ТВ. Бывало так, что мне там что-то не нравилось, казалось нелогичным, неправильным. Я выходила гулять с собакой и в процессе досочиняла, исправляла сюжет, — смеётся Ася Володина. – Первое время были сомнения, смогу ли? Было тяжело преодолеть стигму, что вся литература после Чехова уже «ненастоящая». Поэтому главным было разрешить себе попробовать, «замахнуться» написать. «А что, если я тот самый «непризнанный гений»? Не графоманство ли всё это?» Эти вопросы меня отпустили только после того, как меня оценили профессионалы», ─ рассказывает автор.

В целом, метания, сомнения и драматизация – это нормальные состояния для писателя, считает Ася Володина. Ведь писательство само по себе – это умение видеть драму на «пустом» месте.

«Писательство – это умение

видеть драму на «пустом» месте»

«Ты видишь трагедию – и начинаешь думать о себе»

Влияние театра, которым долгое время занималась Ася Володина, очевидно в её обоих романах. Сама автор считает это плюсом, ведь, по её мнению, театр – самый интерактивный вид искусства. Книгу можно отложить, фильм поставить на паузу, а театр – это моментальный отклик, прямой диалог актера и зрителя.

«Роман «Протагонист» построен по принципу античной трагедии. Читатель должен сам надеть маску персонажа и прожить его историю. Роман основан на реальных событиях. Однажды я открыла новости и увидела, что студент МГИМО, на курс младше моих студентов, «вышел в окно», оставив записку на 14-ти страницах, где он обвинял разных людей в своей смерти. Тогда в вузе разгорелась дискуссия. Что может сделать преподаватель, чтобы предотвратить подобное? Ведь он сам закован в рамки между профессионализмом и человечностью и не может нарушать личные границы студента. Тогда я пришла к выводу, что разговор о погибшем — это всегда разговор о себе. Ты видишь близко трагедию и начинаешь думать о себе – а что у меня, доволен ли я своей жизнью в этой точке? Именно эта мысль объединяет оба моих романа. Переход от пассивной роли в своей жизни – к роли протагониста-актора», ─ говорит Ася.

«Протагонист» — «университетский роман» Аси Володиной, трагедия не только о погибшем студенте, но и людях и обстоятельствах, его окружавших. В «Части картины» в центре повествования – учительница школы, противопоставляющая себя сложившейся системе. Здесь автор уделяет внимание проблемам, которые нередко существуют в современных школах: отсутствие возможности высказываться вне заданных рамок, тирания начальства, зацикленность на показателях, буллинг и недостаток психологической помощи – как школьнику, так и педагогу.

О свободе творчества сегодня

Ни для кого не секрет, что писатель сегодня сталкивается с дилеммой. Писать об актуальном становится всё сложнее. Ты или должен полностью соответствовать сиюминутным представлениям в государстве о «правильном», «хорошем», «справедливом», либо стараться обходить острые углы, искать новые способы самовыражения.

По мнению Аси Володиной, тенденция иносказательности в литературе будет в дальнейшем только набирать обороты.

«Сейчас на интернет-сервисах, например, вы найдете сериал «Фандорин». Там автор заговаривает на «опасные темы», но при этом события идут в альтернативной реальности — в России, которая не прервала монархическую линию. То есть там что-то происходит, но это вроде бы и не сейчас… Уход в другие времена, использование иносказания может стать распространенным в том случае, если автор захочет высказаться как-то иначе, чем сегодня принято, — отмечает Ася. — У нас в разное время в стране были ограничения. Фильмы, книги складывались на полки. Но я не думаю, что сейчас кто-то будет всерьез заниматься авторами, у которых тиражи менее 200 тыс. экземпляров».

«Цифровой мир» для писателя – благо или нет?

Тенденция сегодняшнего дня – в том, что писатель уже не может дистанцироваться от стремительно развивающейся цифровизации. Оцифровка книг стала не просто обыденностью, но и важным способом продвижения творчества. Роман «Часть картины» Аси Володиной вышел в книжном сервисе Строки от МТС даже раньше, чем в бумажном варианте. «Протагонист» появился одновременно на бумаге и в цифре. По словам Аси, ей было интересно попробовать такой формат продвижения её творчества, и он её не разочаровал.

О возможностях цифровых платформ в целом «разогреть» интерес к автору и его творчеству рассказала модератор встречи с писательницей — сотрудник сервиса Строки от МТС Полина Бояркина.

«Считаю, рост интереса к цифровым книгам неизбежен. Люди так или иначе переходят именно к чтению с планшетов, либо прослушиванию аудио-книг. Несомненно, цифровой формат даёт возможности игры с формой, интерактивного взаимодействия с текстом. То же и с аудио-книгой. Её не просто начитывают, а на разные голоса, дополнительно подключая звуки. Конечно, во всех случаях при озвучке произведения мы консультируемся с автором – где ставить ударения, с каким выражением, каким голосом читать и так далее. Это колоссальный труд большого количества людей», ─ объяснила Полина Бояркина.

Напомним, что «Строки» — созданный МТС сервис цифровых книг с каталогом литературы и авторскими подкастами. Здесь можно находить аудиоверсии произведений или, наоборот, переключаться на чтение электронной книги. Сервис создаёт индивидуальный портрет каждого читателя и, накопив информацию о его предпочтениях, предлагает то, что должно понравиться этому читателю.