В одном из районов Новосибирска обнаружили предельно допустимую концентрацию опасных веществ

Александр Киселев
 
ЧС
Фото Михаила Перикова

В Советском районе Новосибирска был обнаружен избыток двух опасных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.

По данным Западно-Сибирском УГМС, зафиксирована предельно допустимая концентрация диоксида азота и формальдегида. Уровень диоксида азота в воздухе превышен в 1,1 раза, а уровень формальдегида – в 2,2 раза.

Появление диоксида азота в атмосфере связано с выхлопными газами автомобилей. В случае превышения нормативных показателей от этого вещества в группу риска в первую очередь попадают дети, люди, страдающие астмой, заболеваниями сердца и дыхательных путей.

В случае с высокой концентрацией формальдегида причиной является  работа промышленных предприятий и табачный дым. Формальдегид негативно влияет на слизистые оболочки и кожу, становится причиной аллергии, сыпи и зуда.

Ранее мы писали, что в Новосибирске было объявлено штормовое предупреждение из-за резкого усиления ветра.

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