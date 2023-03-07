Вадим Репин встанет за дирижёрский пульт на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске

В Новосибирской области 8 марта открывается Десятый Транссибирский арт-фестиваль. Как сообщил основатель форума, скрипач, народный артист России Вадим Репин на пресс-конференции во вторник, в этом году он выступит на фестивале в качестве дирижёра.

В 2022 году музыкант уже вставал за дирижерский пульт в Москве, где выступил вместе с Новосибирским камерным оркестром, напомнил Вадим Репин на пресс-конференции, посвящённой открытию Десятого Транссибирского арт-фестиваля, в концертном зале им. А. Каца Новосибирской государственной филармонии 7 марта.

«Настолько мне это понравилось, что мы решили этот проект повторить в Новосибирске, мы проведём эту программу в рамках фестиваля», — сообщил на пресс-конференции Вадим Репин (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

По словам музыканта, в рамках мероприятия продолжится сотрудничество с представителями зарубежных стран. Другими особенности нынешнего фестиваля станут программы на стыке жанров и акцент на камерной музыке.

Десятый Транссибирский арт-фестиваля откроется в Новосибирске 8 марта программой с участием Вадима Репина (скрипка), Вадима Руденко (фортепиано) и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Димитриса Ботиниса. В программе заявлены рапсодия Рахманинова на тему Паганини, «Кармен-фантазия» Бизе – Ваксмана и Пятая симфония Чайковского.

Как сообщалось, в числе проектов нынешнего Транссибирского арт-фестиваля на пересечении жанров – спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» в исполнении артиста кино Евгения Миронова и Новосибирского государственного академического оркестра под управлением Юрия Башмета, а также симфосказка «Руслан и Людмила» с участием актрисы Дарьи Мороз и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Транссибирский арт-фестиваль – ежегодный форум, инициатором и художественным руководителем является российский скрипач, народный артист России Вадим Репин. В рамках мероприятия современные композиторы представляют премьеры своих произведений. Фестиваль проходит с 2014 года, за это время в нём приняли участие музыканты из 38 стран.

В этом году концертная программа фестиваля пройдёт в Новосибирске, Красноярском крае, Самаре, Москве, Барнауле, Омске, а также районах Новосибирской области.