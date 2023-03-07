Пилот Су-34 из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Александр Киселев
 
Су-34
Фото Михаила Перикова

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб пилот Су-34 Александр Бондарев из Баганского района Новосибирской области. Об этом сообщает «ОТС-Горсайт» со ссылкой на брата военнослужащего. 

Во время выполнения полета над ДНР в самолет военного попала вражеская ракета. Александр Бондарев принял удар своей стороной, в связи с чем, по данным ОТС, получил смертельные ранения. Второму пилоту удалось выжить, в настоящее время он находится в госпитале в тяжелом состоянии.

Александр Бондарев вступил в ряды российской армии в 1997 году, после чего поступил в Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков. Военному было 44 года, из них 25 лет он посвятил службе в рядах армии РФ.

Мужчина погиб 3 марта. Его посмертно представили к награде «За заслуги перед Отечеством».

Ранее мы писали, что участникам СВО из Новосибирской области будут выдавать сертификата медицинских, социальных и юридических услуг.

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