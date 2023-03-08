Новосибирские рестораторы до начала лета выведут корейский стритфуд CHICKO в Омск и Тюмень

Основанная Сергеем Лебедевым сеть корейского стритфуда CHICKO планирует в ближайшие месяцы выйти в Омск, Томск и Тюмень. При этом, в Омске и Тюмени интересы CHICKO будет представлять возглавляемый Олегом Ионко новосибирский ресторанный холдинг RESTME вместе с локальными партнерами.



Основателем сети CHICKO является московский предприниматель Сергей Лебедев. На сегодня в столице России, по данным 2ГИС, работает уже 9 кафе под этим брендом. В меню заведений можно найти национальное корейское блюдо токпокки (тягучие колбаски из рисовой муки с овощами), корейский чикен, суп кимчи, а также фирменные бургеры и корн-доги.

Первое за Уралом заведение корейского стритфуда CHICKO открылось в Новосибирске на Красном проспекте около часовни вместо бургерной «МЯСОROOB» в конце сентября 2022 года. Его запустила по франшизе компания RestMe, развивающая заведения под брендами «Аджикинежаль», Drovamuka, «У Беллуччи круче», «Мятный карась», «На Даче». Как ранее рассказывал в соцсетях директор RestMe Олег Ионко, за первый месяц выручка заведения составила 10,5 миллионов рублей при общих затрат на открытие в 13 млн рублей. Исходя из коммерческого успеха первой точки и высокого интереса к проекту, в CHICKO не исключали возможности запуска в Новосибирске второго заведения. Вместе с тем, сама компания RestMe ранее анонсировала выход с CHICKO в другие регионы России.

Как пояснила «Континенту Сибирь» управляющая CHICKO в Новосибирске Диана Попова, в конце апреля – начале мая планируется открытие CHICKO в Омске и Тюмени, а осенью-зимой ─ в Уфе. По ее словам, речь идет об открытии заведений по франшизе, но при участии местных партнеров в каждом из регионов. Так, бизнес-партнером в Тюмени с 50%-ой долей выступит основатель крупного ресторанного холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло, которая в том числе развивает в городе по франшизе проект «Сыроварня» Аркадия Новикова.

Среди городов Сибири CHICKO также планирует в ближайшее время открываться в Томске. По данным официального аккаунта заведения, открытие планируется в середине мая. Ресторан будет находиться в центре города на проспекте Ленина. Ранее сеть CHICKO анонсировала открытие первого заведения в Красноярске до середины 2023 года.