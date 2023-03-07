Новосибирскому заводу химконцентратов (НЗХК) в минувшем году удалось нарастить все основные показатели и заложить основу для дальнейшего планомерного развития. Этот позитивный тренд на встрече с журналистами 3 марта отметили руководители топливной компании «ТВЭЛ», в состав которой входит НЗХК. О факторах, которые поспособствовали достижению таких результатов ─ в материале «Континента Сибирь».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» сегодня является единственным поставщиком ядерного топлива на российские АЭС, исследовательские и судовые реакторы РФ. Также компания поставляет топливо для АЭС в 15 странах мира. НЗХК является важным звеном этого производственно-технологического процесса. «Большинство наших зарубежных поставок идут как раз с предприятия НЗХК. Это поставки в Беларусь, на индийские станции и в другие страны. Основной объем зарубежных поставок ТВЭЛ идет именно отсюда, все контрактные сроки выполняем», – рассказала в ходе пресс-конференции президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Но не топливом единым. Сегодня НЗХК стал еще и важной площадкой для подготовки к запуску амбициозного проекта российских атомщиков «Прорыв». «Этот проект состоит из трех компонентов: модуль фабрикации и рефабрикации смешанного нитридного уранплутониевого топлива; экспериментальный реактор «Брест-300» — быстрый реактор; и модуль переработки отработавшего ядерного топлива, который закольцовывает этот процесс. Получается так называемая система замкнутого ядерного топливного цикла. Потому и называется «Прорыв», что мы впервые всему миру демонстрируем, что ядерный топливный цикл может быть замкнутым», – пояснила Наталья Некипелова.

Роль НЗХК в этом проекте определяется его специализацией и технологическими возможностями — на предприятии будут делать имитационную зону. Такая зона изготавливается для того, чтобы атомная станция предварительно могла проверить все логистические транспортные операции с ядерным топливом. «Миссия НЗХК здесь была создать участок для производства имитационной зоны. В течение 2023-24-го годов она будет делаться, в конце 2024-го года мы её отсюда отгружаем в город Северск…Как раз сегодня смотрели тот участок, который открыли специально для этого проекта. Этот участок уже введен в эксплуатацию», – также рассказала Наталья Некипелова.

Ядерное направление, хоть и является основным, но уже давно не единственное на предприятии. В связи с масштабными планами по производству в РФ электромобилей литий также становится для Росатома стратегическим направлением, так как корпорация делает большую ставку на выпуск литий-ионных накопителей энергии. В ответ на новые запросы и новые вызовы на НЗХК запущено, полномасштабно функционирует и наращивается производство лития. «НЗХК является единственным в России поставщиком металлического лития. Несмотря ни на что у нас продолжаются поставки за рубеж. Это означает, что наша продукция является высокоэффективной, высококонкурентной. По литиевому направлению реализуется два больших проекта. Один проект — это расширение имеющихся мощностей до производства 350 тонн лития в год. Второй проект более масштабный — это увеличение объемов производства лития металлического до 1000 тонн в год к 2027 году», – поделилась планами развития Наталья Некипелова.

Ещё одно неядерное направление роста промышленного производства, о планах развития которого ранее заявлялось руководством ТВЭЛ, также обрело реальные контуры и вышло на финишную прямую. «У нас много инвестиционных проектов по запуску новых производств… К концу года запустим и будем производить алюминиевый прокат для нужд отрасли и народного хозяйства. Алюминиевые трубные, прутковые заготовки и готовые изделия. Сейчас в этом цеху активно ведутся работы, оборудование закуплено ─ к концу года участок будет запущен. Это будет большое промышленное производство», – констатировала Наталья Некипелова.

Уверенное наращивание объемов промышленного производство становится основой роста и финансовых показателей предприятия. В 2022-м году выручка НЗХК составила рекордные 10,86 млрд рублей, при 8,6 млрд рублей годом ранее. «Удалось выйти на рекордный уровень, потому что топливная компания предоставила возможность заполнить полностью наши урановые мощности, и мы на максимуме отработали по нашему основному ядерному направлению. Также вышли на дополнительные рынки, сделали опытные образцы и поставили продукцию по нашим исследовательским реакторам. Кроме того у нас была рекордная выручка по литию. Мы создали у себя на литиевом направлении экспериментальный участок, который занимается постановкой на производство новых видов изделий различной геометрии», – рассказал о факторах развития предприятия генеральный директор НЗХК Алексей Жиганин.

В заключение встречи с журналистами было сказано и о дальнейших перспективах развития Новосибирского завода химконцентратов. «НЗХК на этом не останавливается. В этом году будет выручка больше, чем в прошлом, а в следующем уже около 15 млрд рублей. Это не просто планы, все они подтверждены контрактами», – подвела итог Наталья Некипелова.