На базе Томского госуниверситета будет открыт центр искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий Сбербанка. В его задачи войдет внедрение ИИ-технологий в различные отрасли. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, создание центра-ИИ позволит объединить ресурсы вуза и Сбербанка для активного внедрения проектов искусственного интеллекта в Сибири. Однако важной составляющей успешной работы является работа междисциплинарных команд от разработчиков до специалистов гуманитарного профиля. Основной задачей центра станет работа в сфере применения ИИ-технологий для изучения экологических проблем Васюганских болот и развитии беспилотников в Томской области.

«В ТГУ уже накоплен богатый опыт запуска проектов по исследованию и по разработке ИИ, например, для обнаружения микропластика в водоемах, мониторинга климатических изменений и создания умных и безопасных территорий», — сообщил Галажинский.

Как отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев, Сбербанк обладает серьезной экспертизой в области разработки и развития решений на базе ИИ. Вместе с тем крайне важно масштабировать опыт компании в регионах РФ. Также председатель сибирского отделения добавил, что Томск станет четвертым в России и вторым в Сибири.

Ранее мы писали, что старшеклассники из Новосибирска попали в число лучших в финале национальной олимпиады по искусственному интеллекту.