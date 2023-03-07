Бывший замглавы иркутского управления Россельхознадзора осуждён за взятки почти на 20 лет

Суд в Иркутской области вынес приговор бывшему заместителю руководителя регионального управления Россельхознадзора, а также бывшим директорам двух ведомств за систематическое получение взяток. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 17 лет.

Как сообщает СУ СКР по Иркутской области 7 марта, помимо бывшего заместителя главы регионального управления Россельхознадзора под суд пошли бывшие начальник отдела фитосанитарного контроля ведомства и директор иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

По данным следствия, они совершили один эпизод преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ – «получение взятки должностными лицами, совершённое организованной группой в особо крупном размере» и шесть эпизодов правонарушения по п.п. “а”, “в” ч.5 ст. 290 УК РФ – «получение взятки должностными лицами, совершённое организованной группой в крупном размере».

В июле 2019 года фигуранты создали преступную группу, в составе которой до февраля 2020 года они систематически получали взятки за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также заключений о фитосанитарной карантинном состоянии подкарантинной продукции в ускоренные сроки.

«Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных денежных средств составила около 3,5 миллионов рублей», — сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Бывшего заместителя руководителя регионального управления Россельхознадзора суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 50 млн руб. и лишением права занимать должности на государственной службе в течение 10 лет. Подельникам экс-чиновника назначено наказание в виде 9 и 14 лет заключения в колонии строгого режима со штрафами 41 и 45 млн руб. и лишением права занимать должности на государственной службе в течение пяти и восьми лет.

Кроме того, в ходе предварительного следствия было арестовано имущество обвиняемых. Это 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 млн руб., шесть единиц оружия, а также деньги и ценные бумаги на общую сумму около 8,5 млн руб., размещённые на специальном брокерском счёте.

Ранее сообщалось о том, что экс-замминистру строительства Омской области грозит до 12 лет колонии за получение взяток.