Иркутские дорожники задержаны по делу о мошенничестве при разработке программы транспортного развития региона

Руководитель областного государственного казённого учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и директор одной из коммерческих организаций региона задержаны по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Задержанные подозреваются в совершении преступления при разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Иркутской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает СУ СКР по региону 7 марта.

Уголовные дела заведены по статьям о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последний (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году директор ОГКУ «Дирекция автодорог» подписала акт сдачи-приёмки работ по разработке документации, которые выполнила региональная организация. Однако программа комплексного развития транспортной инфраструктуры оказалась не соответствующей техническому заданию и не работоспособной. Как считают правоохранители, фигуранты об этом знали.

«Осуществив приёмку фактически не выполненных работ по государственному контракту, злоумышленница перечислила на расчётный счёт ООО денежные средства в размере более 39,6 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены руководителем этого общества. Указанными действиями бюджету Иркутской области причинён материальный ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении следственного комитета.

По данным сайта ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», руководителем организации на данный момент является Юлия Гордина.

Напомним, что в феврале в новосибирском управлении пассажирских перевозок рассказали о планах развития городского транспорта.