Более 20 жительниц Новосибирской области получили знак отличия «За материнскую доблесть» накануне 8 марта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил 22 жительницам региона знак отличия «За материнскую доблесть» во время традиционной церемонии, прошедший накануне 8 марта в областном правительстве.

В церемонии награждения знаком отличия «За материнскую доблесть» 7 марта приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель областного парламента Андрей Шимкив.

В обращении к жительницам региона, удостоившимся знака отличия, глава региона отметил, что ещё 10 лет назад многодетных семей в Новосибирской области насчитывалось чуть меньше 17 тысяч, сейчас их число составляет почти 46 тысяч.

«Достаточно серьёзный рост, и в этих изменениях есть и ваш вклад – не только усилия государства, но и ваш пример, ваших семей. Вы своей жизнью доказываете, что многодетная семья, много детей – это здорово, правильно. Огромное вам спасибо! За ваш личный подвиг, за то, что вы делаете для своей семьи, для своих детей!» – сказал Андрей Травников, обращаясь к женщинам.

В числе награждённых — 22 многодетные матери из Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Искитимского, Каргатского, Коченевского, Маслянинского, Ордынского, Тогучинского и Чистоозёрного районов региона, Бердска, рабочего посёлка Кольцово, Дзержинского, Калининского и Советского районов Новосибирска. Из них 17 женщин – с пятью детьми, три женщины – с шестью детьми, одна женщина – с семерыми детьми, ещё одна женщина – с девятерыми детьми.

Самой молодой маме 32 года. У неё пятеро детей. Семья живёт в Каргатском районе Новосибирской области.

Знаком отличия «За материнскую доблесть» награждаются матери, родившие, усыновившие и воспитавшие пять или более детей. В дополнение к награде им вручается удостоверение и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. без учёта налога на доходы физических лиц.

Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчётный счёт матери.

Кроме того, награждённым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что многодетные семьи в Новосибирской области могут потратить средства семейного капитала по восьми направлениям.