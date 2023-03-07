На улице Ленина в Новосибирске открылась еще одна кофейня

В Новосибирске на улице Ленина рядом с универсамом запущена кофейня Sherwood. Это уже второе заведение под этим брендом ─ первое работает на улице Немировича-Данченко в ЖК «Панорама». Кофейню открыл индивидуальный предприниматель Артем Каргин.

Новое заведение запущено в павильоне рядом со входом в универсам. Первоначально на этой площадке находилось кафе сети стритфуда «Дядя Дёнер», основанной Антоном Горестовым и Антоном Лыковым.

Павильон для новой кофейни был первоначально позаимствован у основанной Антоном Горестовым сети PRIMETIME COFFEE и переформатирован под бренд-бук Sherwood. При этом, примечательно, что официальный ТГ-канал Sherwood Family одновременно информирует о различных акциях сразу в трех заведениях – помимо новой кофейни речь в нем идет о бургер-пабе Hudson и лаундж-баре Superego, располагающихся на улице Ленина и основанных Егором Горестовым, братом Антона Горестова.

В меню Sherwood можно найти черный кофе, кофе на молоке, «колд брю» (кофе холодного заваривания), чаи, смузи, милкшейки, фреши, матча-латте, шиповник, фирменный вишневый глинтвейн. Также в заведении можно перекусить сэндвичем или кашей.

Стоит отметить, что на сегодня на улице Ленина располагаются кофейни «Академия кофе», Shurubor, «УтроВечера», Coffee Collective, Brew Sell, Pitchii Coffee, «Чашка кофе», Skuratov Coffee. Также в ноябре 2022 года в здании универсама была открыта кофейня-кондитерская Kuzina. Ранее рядом со входом в универсам также располагалась кофейня Organic Coffee, однако ее новые собственники в конце 2022 года приняли решение переформатировать ее в гастробар 8/35.

Напомним, что в Новосибирске в активной стадии обсуждения находится проект строительства нового жилого комплекса на площадке универсама. Ранее архитекторы прокомментировали «Континенту Сибирь» эскиз будущей площади Победы.