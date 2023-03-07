В Новосибирской области в 2023 году вдвое увеличится количество молодых ученых – стипендиатов

Александр Киселев
 
Ученые
Фото Михаила Перикова

В 2023 году вдвое вырастет число молодых ученых – получателей именных стипендий Правительства Новосибирской области. Ожидается, что количество стипендиатов увеличится в текущем году до 20.

Также планируется вдвое увеличить количество проектов фундаментальных исследований, поддержанных правительством региона и фондами поддержки научной и инновационной деятельности. В 2023 году число проектов повысится до 42, в прошлом году их количество составило 19.

«Обеспечение трансфера технологий в реальный сектор экономики, поддержка молодых ученых, что особенно важно в сегодняшней ситуации, – одни из наиболее значимых направлений научно-технологического развития региона. И именно на совершенствование этих направления направлены изменения в госпрограмму», – прокомментировал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев. 

Соответствующие изменения в государственную программу «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» были одобрены на заседании правительства региона. В 2023 году власти выделили 21,75 млн рублей на поддержку проектов, реализуемых Новосибирской областью совместно с государственными и негосударственными фондами (РНФ). Также планируется на 100 млн рублей увеличить объем господдержки, предоставляемой субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий.

Ранее мы писали, что новосибирские археологи внесли существенный вклад при исследовании населения Евразии в ледниковый период. Исследование проходило в рамках масштабного международного проекта.

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