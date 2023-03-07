У половины заболевших «ковидом» в Красноярском крае выявлен «кракен»

Почти в половине случаев заболевания коронавирусом в Красноярском крае по результатам проб выявлена разновидность «ковида» «кракен». Об этом сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев 7 марта.

Как сообщил глава ведомства в своём официальном Telegram-канале, за последнюю неделю число случаев COVID-19 в регионе снизилось практически на 20%.

При этом, по словам Дмитрия Горяева, участились случаи заболевания разновидностью инфекции «кракен».

«Мониторинг за циркуляцией штаммов на территории нашего региона показал, что почти в 50% исследованных проб выявлен «кракен», — говорится в сообщении главы краевого Роспотребнадзора.

Дмитрий Горяев напомнил, что для «кракена» характерно лёгкое течение болезни. Отметим, что ранее новосибирский вирусолог подробно рассказал «Континенту Сибирь» об этой разновидности «ковида».

Между тем в Новосибирской области, по последним данным, уже несколько недель фиксируют рост заболеваемости коронавирусом.