Новосибирская компания поздравила женщин своего коллектива с 8 марта под окнами жилых домов

К радости жителей соседних домов мужской коллектив одной из новосибирских компаний, офис которой находится в центре города, решил накануне 8 марта встретить своих женщин-коллег оркестром. Концерт, удививший не только сотрудниц организации, стартовал в 8.30.

Духовой оркестр из шести музыкантов выступил под окнами 15-этажного жилого дома с административными помещениями по улице Ядринцевской, 54.

Как выяснил «Континент Сибирь», необычный сюрприз для сотрудниц организовала строительная компания ООО «СУ – ГПО».

Видео с концертом быстро попало в социальные сети – оно опубликовано в аккаунтах представителей организаций, располагающихся по соседству с ООО «СУ – ГПО». Судя по их комментариям, акция, организованная на старте рабочего дня, порадовала не всех.

«У нас соседи задрали планку с поздравлением с 8 марта», – отметил в соцсетях директор digital-агентства Wow Николай Глухих.

Как подчеркнули представители ООО «СУ – ГПО» в разговоре с «Континентом Сибирь», акция прошла в начале рабочего дня, поэтому большинству жителей окрестных домов она не должна была помешать. Для организации «перформанса» сотрудники компании пригласили знакомых артистов.

Компания проводит мероприятие второй раз – впервые оно прошло в прошлом году возле другого офиса фирмы. По словам представителя организации, сотрудницы оценили действо, и в компании решили его повторить.

По данным Rusprofile, ООО «СУ – ГПО» зарегистрировано в августе 2014 года. Директор и учредитель – Станислав Кашковский. Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий. Компания, согласно информации, размещенной на ее сайте, в том числе осуществляла комплекс работ по архитектурному освещению придомовой территории ЖК «Нормандия─Неман» (ГК «Стрижи»), а также устройство систем пожарной сигнализации и пожаротушения в ЖК «Место» (ГК «Мета»).

Напомним, «Континент Сибирь» писал о том, как сказались западные санкции на цветочном ритейле.