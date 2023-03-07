«Звание народный артист дается государством в исключительных случаях»: прима-балерина НОВАТа Анна Жарова отмечает юбилей

7 марта на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) состоится бенефис, посвященный 25-летию сценической деятельности народной артистки России, прима-балерины театра, Анны Жаровой.

В театре придают огромное значение этому юбилейному вечеру. В рамках бенефиса состоится премьерный показ легендарного одноактного балета «Кармен-сюита» в постановке Альберто Алонсо на музыку российского композитора Родиона Щедрина, написавшего транскрипцию для оркестра из знаменитой оперы Жоржа Бизе. В качестве дирижера вечера выступит художественный руководитель и главный дирижер НОВАТ Дмитрий Юровский.

Помимо творческой составляющей администрация театра подчеркивает воспитательный аспект, ставя виновницу торжества в пример подрастающей балетной смене. «Творческий юбилей Анны Жаровой – большое событие не только для самой прима-балерины и нашего театра, но и для всех сибирских ценителей балетного искусства. Для нас особенно ценно, что Анна Жарова – воспитанница сибирской балетной школы, и практически всю свою жизнь она посвятила Новосибирскому театру оперы и балета. Ведь помимо этих 25 лет, отданных одной сцене, ещё детство, юность и молодость в стенах Новосибирского хореографического училища, а это тоже годы служения балету», – отметил заместитель генерального директора НОВАТ по связям с общественностью Александр Савин.

Ну и, конечно, творчество Анны Жаровой, как и творчество любого народного артиста, посвящено зрителям, тем самым поклонникам, которые вопреки всем бушующим вокруг общественным и конъюнктурным штормам, каждый вечер приходят в театр на встречу с любимым искусством. «Десятки ролей, сотни спектаклей. На высочайшем техническом и актерском уровне, с предельной самоотдачей. Все благодаря не только таланту, но и по-сибирски сильному характеру, трудолюбию и преданности своей профессии. Знаете, звание народный артист дается государством в исключительных случаях. Не удивительно, что Анна остается любимой артисткой тысяч зрителей в нашем городе и за его пределами. А бенефис – это знак уважения труду и таланту, признание коллег и самого широкого круга зрителей», – констатировал Александр Савин.

Бенефис Анны Жаровой, юбилейный вечер в двух актах, состоится в НОВАТе 7 марта, в 19:00.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какие звезды мирового балета примут участие в творческом вечере Анны Жаровой.