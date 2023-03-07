Новосибирск вошел в топ-5 регионов России по покупке подержанных устройств Apple из-за рубежа

Составлен рейтинг самых популярных восстановленных моделей техники Apple, которую за последние 3 месяца (с ноября 2022 года по 1 марта 2023 года) россияне заказывали через СДЭК.

В пятерку регионов по количеству заказов на платформе «CDEK recommerce» (предназначена для покупки восстановленной электроники из США и стран Европы) вошли Москва и Московская область (48.2% продаж), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14,3%). Третье место по количеству заказов заняла Волгоградская область (9,8%). На Новосибирск пришлось 6,3% заказов. Наименьшее количество заказов восстановленных устройств Apple – из Краснодарского края.

По данным экспертов, самыми востребованными восстановленными гаджетами, ввезенными из-за рубежа стали Apple watch Series 5, iPhone 11, 12, 12 Pro Max, а также Macbook Pro 2015 i7.

«В текущей рыночной ситуации спрос на восстановленную технику брендов Apple, Samsung растет ускоренными темпами. Это связано с тремя факторами. Во-первых, российские производители электроники не могут конкурировать с зарубежными по цене, качеству, ассортименту. Во-вторых, оказал влияние уход из России иностранных брендов техники. В-третьих, снижение покупательской способности россиян, повышение уровень цен. Это доказывают и цифры: во II и III кварталах 2022 года рост продаж восстановленной электроники составил 50% ежемесячно, при этом зафиксировано рекордное падение продаж на рынке новых мобильных телефонов — 30% в штуках. Покупатели не готовы отказываться от качественной техники зарубежных брендов, но также не готовы переплачивать за новые девайсы в текущих рыночных условиях», ─ констатировала директор по инновациям СДЭК Ольга Сгибнева.