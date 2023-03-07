«АвтоВАЗ» откроет мультибрендовые СТО в городах Сибири

Дочерняя структура «АвтоВАЗа» ─ «Лада Имидж» ─ планирует запустить в России в 2023 году 100 новых мультибрендовых сервисных станций под брендом LECAR Service. При этом, новые станции появятся также в городах Сибири. Об этом сообщили в самой компании.

Такие меры должны позволить компании выйти в новый для себя сегмент по обслуживанию иномарок и усилить свои позиции в сегменте постгарантийных автомобилей.

«В наших планах ─ развиваться, прежде всего, в столицах и городах-миллионниках, а также крупных городах от 500 тыс. жителей и областных центрах. Конкретно по Сибири планируется открытие LECAR Service в Новосибирске, Омске, Красноярске, Тюмени, Барнауле, Томске, Кемерово, Новокузнецке», ─ отметили «Континенту Сибирь» в компании, добавив, что готовы рассматривать различные проекты потенциальных партнёров индивидуально. «Минимальные требования к СТО: от 180 кв. м и возможность установить 3 подъёмника», ─ пояснили в компании.

Напомним, что на сегодня крупными игроками на рынке независимых СТО в Сибири являются Fit Service (основана в Новосибирске), Reaktor (основана в Омске), Eurorepar (французская сеть, входит в концерн Stellantis). Сеть Fit Service на сегодня насчитывает более 300 станций в России и СНГ.

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