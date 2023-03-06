Жильцам дома на Линейной аннулируют счета за жилищно-коммунальные услуги в феврале

Жильцам дома по улице Линейной, 39, пострадавшего от взрыва газа, аннулируют счета за газ, вывоз мусора и капремонт, которые могли быть им начислены автоматически за февраль, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Информация о счетах за жилищно-коммунальные услуги в феврале, поступивших жильцам пострадавшего дома, появилась на днях в местных СМИ.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области 6 марта, министерство ЖКХ и энергетики региона обратилось за разъяснением ситуации в ресурсоснабжающие организации.

«Министерство оперативно связалось с ресурсоснабжающими организациям и региональными операторами ТКО и капремонта – представители ООО «Новосибирскоблгаз» и МУП «САХ» заявили, что начисления в платёжных системах могли появиться автоматически – они будут аннулированы в течение 12 часов», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном правительстве уточняют, что на основании постановления мэрии Новосибирска от 13 февраля Фонд модернизации ЖКХ осуществил перерасчёт начислений взносов с даты принятия решения межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

«Отдельным жильцам могли поступить счета по задолженности уплаты взноса за капитальный ремонт. Министерство запросило информацию у всех ресурсоснабжающих организаций – в случае выявления нарушений в начислениях они будут отменены», — также говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что в один из пострадавших при взрыве в доме на Линейной ещё проходит лечение в стационаре.