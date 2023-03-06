Штормовое предупреждение объявляют в Новосибирской области второй раз за последние дни

Резкое усиление ветра ожидается в Новосибирской области в ночь на 7 марта, предупредили в областном управлении МЧС в понедельник. О неблагоприятных погодных условиях объявляли в регионе также на днях.

Как следует из СМС-рассылки, поступившей жителям Новосибирской области от МЧС 6 марта, в ночь на 7 марта в регионе ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Кроме того, по данным ведомства, во вторник на дорогах региона будет сильная гололедица.

Спасатели предупредили новосибирцев о возможном обрыве линий связи и электропередач, падении деревьев и слабо закреплённых конструкций, срыве кровель, нарушении работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также увеличении ДТП.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», температура воздуха в Новосибирской области в ночь на вторник, 7 марта, составит от 0 до -5 градусов, местами до -10. Днём будет -3…+2. В ночь на среду, 8 марта, ожидается -5…-10, местами до +1 градуса, днём — -3…+2, местами до -8.

В ночь на четверг, 9 марта, похолодает до -12…-17 градусов, местами до -22 (по юго-востоку — -6…-11). Днём ожидается -4…-9 градусов.

Порывы ветра до 20 метров в секунду прогнозируются 7 и 8 марта, 9 марта они стихнут до 14-18 метров в секунду.

Напомним, что ветер в Новосибирской области усилился также в первых числа марта, его порывы достигали 25 метров в секунду.