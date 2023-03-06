Суд смягчил наказание сыну экс-губернатора Иркутской области

Иркутской областной суд снизил срок наказания сыну бывшего губернатора региона Сергея Левченко Андрею Левченко, обвиняемому в махинациях с лифтовым оборудованием, с девяти до шести лет лишения свободы.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Иркутского областного суда 6 марта, Андрею Левченко также назначен штраф 1,6 млн руб. Кроме того, обвиняемый лишён права занимать административные должности в течение двух лет и 11 месяцев.

Наказание смягчено ещё двум фигурантам уголовного дела – директору иркутской коммерческой организации Олегу Хамуляку и его заместителю Антону Рябикину. Двум другим фигурантам – представителям компаний-производителей лифтового оборудования Дмитрию Коженову и Сергей Чернышову приговор оставлен без изменения.

Приговор Андрею Левченко и его подельникам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере) был вынесен в конце июля 2022 года.

Андрея Левченко обвинили в создании картеля. По версии следствия, в организованную преступную группу также вошли директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Объединение действовало в пользу отдельных производителей лифтового оборудования.

Кроме того, по данным правоохранителей, Левченко, Хамуляк и Рябикин составляли ложную документацию с завышенными показателями объёмов работ по замене лифтов, которые они проводили с областным фондом капитального ремонта многоквартирных домов, а также расходам в рамках этих работ.

Уголовное дело было заведено в 2019 году, когда бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко был отправлен в отставку. Андрея Левченко задержали в конце сентября 2020 года.

Напомним, что под уголовным делом также находится сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём Усс. Он был задержан в Италии по обвинению в уклонении от западных санкций и отмывании денег.