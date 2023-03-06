Бывший регоператор Новосибирской области признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области сегодня, 6 марта, признал ООО «Экология Новосибирск» банкротом и ввел конкурсное производство до 4 сентября 2023 года. Заседание по рассмотрению конкурсного отчета назначено на 18 сентября.

10 февраля ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Причиной стало отсутствие банковской гарантии. Регоператор не смог предоставить документ в министерство жилищно-коммунального хозяйства по региону.

Несколько ранее на компанию также было заведено уголовное дело. По версии следствия, руководство регоператора заведомо знало, что не намерено исполнять все условия заключенных договоров с юрлицами, несмотря на это компания все-таки заключила ряд соглашений в 2018 году.

В 2019 году организация оказала услуги на сумму 75 млн рублей, из которых 30 млн рублей не были оплачены. В общей сложности компания получила 1 млрд рублей за вывоз мусора.

Напомним, что новым региональным оператором назначено МУП «Спецавтохозяйство». С момента начало работы компания проиграла судебное дело Росприроднадзору на сумму 48 млн рублей. МУП «Спецавтохозяйство» обвинили в загрязнении окружающей среды и неуплате обязательных «экологических» платежей.