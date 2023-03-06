В Кемерове задержали трех местных жителей, которые специализировались на создании фирм-однодневок. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

По данным следствия, один из обвиняемых занимался ведением бухгалтерской документации, в то время как его подельники находили людей для регистрации на них подставных фирм с последующим открытием в нескольких банках расчетных счетов. За участие в афере мошенники предлагали гражданам от 10 до 30 тыс.рублей. Жертв выбирали из числа асоциальных лиц либо малообеспеченных лиц.

«После этого всю информацию по зарегистрированным организациям они передавали участникам организованной группы, которые в дальнейшем могли осуществлять через данные компании неправомерный прием, выдачу и перевод денежных средств. Доступ к счетам фирм-однодневок позволил фигурантам совершать экономические преступления»,- сказано в сообщении.

На данный момент следствием установлено порядка 50 зарегистрированных юридических лиц и 150 открытых на них банковских счетов. Также в ходе обысков были обнаружены печати, банковские и сим-карты, различная документация, которая может иметь значение по уголовному делу.

Напомним, что жители Новосибирска присвоили 7 земельных участков в области через поддельные документы и подконтрольных лиц. По данным следствия ущерб составил порядкам 15 млн рублей.