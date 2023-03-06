Рояль за 22 миллиона подарит Минкульт РФ Новосибирской консерватории

В сентябре в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки после ремонта откроется большой концертный зал. К этому событию Министерство культуры РФ подарит учреждению рояль стоимостью 22 миллиона рублей.

О подарке федерального ведомства рассказала ректор Новосибирской консерватории Жанна Лавелина на пресс-конференции 6 марта.

«Министерство культуры Российской Федерации на открытие большого зала консерватории дарит замечательный инструмент – рояль, стоимость которого 22 миллиона рублей», — сообщила Жанна Лавелина в пресс-центре ТАСС в понедельник.

Также, как рассказал на пресс-конференции проректор учреждения по научной работе и цифровому развитию Павел Мичков, в ближайшее время в консерватории появится клавесин, который сейчас создаёт московский мастер по изготовлению старинных музыкальных инструментов Александр Байнов.

Презентация нового инструмента состоится в малом зале Новосибирской консерватории в рамках проекта, посвящённого классической музыке, 26 апреля.

Как сообщалось, ремонт большого зала консерватории выполняет ООО «РСК-Ренессанс». На момент подписания контракта – в июле 2021 года стоимость работ оценивалась в 699 млн руб. На эти средства планировалось в том числе установить новое оборудование, в частности, электроакустическую систему. Проектно-сметную документацию разработал Новосибирский проектно-изыскательский институт «СИБЖЕЛДОРПРОЕКТ».