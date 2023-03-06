В 2023 году в Новосибирской области отремонтируют 80 дорог и мостов по нацпроекту БКД

В текущем году в Новосибирской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) будут ремонтировать 84 объекта, 80 из них планируется привести в нормативное состояние до конца года. Контракты на проведение работ региональные власти уже подписывают.

Как сообщили в правительстве региона 6 марта, на объектах будут вестись работы по реконструкции и ремонту, в том числе капитальному. Сейчас завершается заключение контрактов с государственными и муниципальными заказчиками.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, все контракты планируется заключить до 31 марта.

«Объекты на 2023 год согласованы. В настоящее время проходит процедура контрактации, которая завершена уже на 81 %», – цитируют министра в правительстве региона.

19 объектов, которые будут приводить в нормативное состояние в этом году в рамках нацпроекта, расположены в Новосибирске. В их числе – улицы Софийская и Тайгинская, Советское шоссе и дамба ОбьГЭС. Остальные дороги и мосты, где пройдут работы, распределены по 27 районам региона. Это в том числе автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и «Здвинск – Довольное» с выходом на дорогу «К-09».

Реализация национального проекта БКД в Новосибирской области находится на контроле региональных властей.

Напомним, что в 2023 году по проекту БКД планируется отремонтировать мост через реку Ирмень в Ордынском районе, расположенный на автодороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар».