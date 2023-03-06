В регионах Сибири было установлено почти 10 тыс. нарушений при реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО).

«В 2022 г. прокурорами субъектов Российской Федерации, входящих в округ, и подчиненными им прокурорами работа на данном направлении активизирована, выявлено 9986 нарушений законодательства. В Омской области в данной сфере выявлено 1511 нарушений законов, Кемеровской области — Кузбассе -1510, Красноярском крае и Иркутской области — более 1300»,- сказано в сообщении.

По итогам проведенных проверок Генпрокурор РФ Дмитрий Демешин объявил 11 предостережений о недопустимости нарушений закона должностным лицам. В Республике Хакасия после вмешательства надзорного ведомства было завершено строительство школы на 250 мест в Абакане, поставлено в полном объеме учебное оборудование для Хакасской национальной гимназии-интерната им. Н.Ф. Катанова и других школ по проекту «Успех каждого ребенка».

При реализации проекта «Демография» в первом квартале 2022 года было установлено свыше 500 нарушений, в интересах граждан было направлено более 120 заявлений, также вынесены 20 предостережений. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 79 лиц, также было возбуждено 7 уголовных дел.

Ранее мы писали, что объемы частных инвестиций в экономику регионов СФО может превысить 7 трлн рублей. По предварительным оценкам Минэкономразвития, в Сибири может быть реализовано более 200 инвестиционных проектов к 2030 году.