Пункт сбора гумпомощи участникам СВО пытались поджечь в Новосибирске

В Новосибирске пресекли поджог здания ресурсного центра, где ведётся сбор гуманитарной помощи для участников СВО. По данным паблика «На ОбьГЭСе» соцсети «ВКонтакте», ранее злоумышленники уже пытались устроить пожар в этом помещении.

Как сообщили в группе, в ночь на 6 марта неизвестные разбили окно в музейной комнате ресурсного центра по улице Новоморской, 12 и бросили туда горящую тряпку. После этого сработала сигнализация и на место происшествия прибыла охрана, разгоревшийся было огонь удалось оперативно потушить.

По данным паблика, аналогичный случай произошёл в здании центра на прошлой неделе.

В последнее время в ресурсном центре собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для участников СВО.

В комментариях к записи депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина обратила внимание на то, что в музейной комнате была выставлена экспозиция, посвящённая Иосифу Сталину. При этом накануне отмечалось 70-летие со дня смерти вождя.

По данным группы агентства безопасности «Гвардия» в соцсети «ВКонтакте», сигнал о ЧП им поступил в 3:26 ночи.

«Прибывшие на вызов бойцы ГБР-2 обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже горение и разбитое стекло. Забравшись внутрь, при помощи снега они потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнём угол стола. Вызывать на место происшествия пожарных они не стали, поскольку горение ими было ликвидировано, а причина возгорания – поджог – очевидна», — сообщили в организации.

Как отметили в соцсети, данные о произошедшем переданы полиции. Однако в ГУ МВД по региону «Континенту Сибирь» сообщили, что информацией об инциденте в ведомстве на данный момент не располагают.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Новосибирске пытались поджечь районные военкоматы. По подозрению в преступлении был задержан 23-летний мужчина.