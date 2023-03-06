Когда операторы связи сотрут с карты Новосибирской области последние белые пятна?

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассмотрел вопросы развития инфраструктуры связи в области в 2022-2023 годах. Всего в текущем году в рамках региональной госпрограммы и федерального УЦН голосовой сотовой связью и мобильным интернетом будет обеспечено рекордное число населенных пунктов: 50 по УЦН и 24 по госпрограмме.

«В 2018 году я высказывал замечания к подходам по реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» – в те годы все завершалось установкой столба с Wi-Fi посредине села. Мы тогда сказали: нет, в Новосибирской области мы одновременно будем подключать социальные объекты, органы власти, – напомнил губернатор. –Сегодня мы подключаем отдельные домохозяйства, идем большими темпами, и в ближайшие годы везде, где связь необходима, она будет. Можете заверить жителей даже малых населенных пунктов, как минимум от 100 человек, что у каждого будет и связь, и интернет, и все соответствующие современные сервисы».

Об итогах развития в 2022 году инфраструктуры связи на территории Новосибирской области и о задачах на ближайшие годы доложил министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь. Он привел данные Росстата, согласно которым, регион вошел в тройку лидеров по обеспеченности широкополосной проводной и мобильной связью по всей России. По итогам 2021 года обеспеченность домохозяйств Новосибирской области широкополосным доступом в интернет, составила 83,8%, по итогам 2022 года – более 86%. Этот год планируется завершить с 92%.

Министр также уточнил, что работа двух программ цифровизации региона позволяет продвигаться не только от больших населенных пунктов к меньшим, но и в противоположном направлении: сейчас села с населением 100-250 человек имеют шансы получить устойчивое покрытие мобильным интернетом даже быстрее, чем те, где проживает 500-1000 человек, поскольку это сделать технически проще. Датой, когда на карте Новосибирской области не останется «белых пятен», Сергей Цукарь назвал 2026 год.

Андрей Травников напомнил и о том, что в прошедшем году специалисты новосибирского минцифры помогли восстановить и организовать связь и в отдельных населенных пунктах подшефного Беловодского района. «Спасибо за эту работу – своих не бросаем!» – подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам совещания.