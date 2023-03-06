Один пострадавший от взрыва газа в доме на Линейной все еще проходит лечение

В Новосибирске после взрыва газа в доме на ул. Линейная 39 в больнице проходит лечение еще 1 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве.

В свою очередь заместитель мэра Борис Буреев добавил, что в настоящее время 52 человека живут во временном жилье, 17 — в маневренном фонде, 35 — в гостинице «Северная» и в социально-оздоровительном центре Новосибирска.

Напомним, что в результате взрыва в больницу попало 9 человек, 15 человек погибло.

В конце февраля сумма компенсационных выплат пострадавшим составила 19,3 млн рублей. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания на прошлой неделе. При этом глава города добавил, что выплаты на данный момент продолжаются.