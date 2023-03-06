В Новосибирской области за месяц число вакансий увеличилось на 16%

В Новосибирской области в течение февраля 2023 года зафиксирован прирост вакансий на 16%. Об этом сообщает hh.ru в своем исследовании.

Наибольшая динамика роста установлена в следующих сферах: страхование (+48%), бухгалтерия (+32%), юридические услуги (+29%), масс-медиа (+28%). В сфере добычи сырья рост вакансий за месяц составил 31%. По Сибири рост — 12%, по РФ – 13%.

Относительно февраля 2022 года количество соискателей в этом году выросло на 7 %, в сравнении с тем же периодом в январе этот показатель поднялся на 10%. По регионам Сибирского федерального округа зафиксировано незначительное снижение на 2% в феврале этого года.

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