Старшеклассники из Новосибирска оказались в числе лучших в финале национальной олимпиады по ИИ

Финал Национальной технологической олимпиады (НТО) в дисциплине «Искусственный интеллект» (ИИ) среди учащихся старших классов завершился в минувший уикенд в Москве. О том, как в течение недели индивидуальные и командные туры по математике, информатике и решению инженерных задач проходили в аудиториях Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при активной поддержке «Сбера» и Академии искусственного интеллекта, рассказали «Континенту Сибирь» участники финала.

101 финалист был отобран из 6 тысяч претендентов, представлявших РФ и ещё семь стран, в результате многомесячных предварительных туров, включивших в себя задания по разработке алгоритмов, анализу данных и программированию. Перед лучшими на заключительном этапе была поставлена задача написания программы автоматического анализа видеопотока, которая позволит генерировать ответы на пользовательские запросы при поиске видео.

Участники финала отметили прекрасную организацию мероприятия в плане организационно-бытовых мероприятий, питания, проживания, трансфера и определенные накладки в технической части.

17 призеров и 8 победителей было определено в индивидуальном зачете и 5 лучших в командном турнире. Триумфаторы и лауреаты конкурса получили как льготы при поступлении в вузы, так и денежные призы, предназначенные на оплату образования. Общий призовой фонд финала в направлении ИИ составил более 4 млн рублей.

Как сообщает РИА Новости, наибольшее количество победителей и призеров в этом году – это представители Новосибирска, Иркутска, Владивостока, Москвы и Московской области. Призерами в личном зачете стали представители новосибирских учебных заведений Александр Катьянов, Никита Мокийчук и Никита Ильтяков.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что Кемеровская область потратила 3,6 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных игр «Дети Азии».