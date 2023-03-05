В Барнауле, Бердске, Новосибирске… Где ещё задерживали подростков в минувшие выходные?

Массовые задержания подростков в торговых центрах стали одной из топовых тем в российских СМИ в последние несколько дней. Минувшие выходные не стали исключением — география профилактических мероприятий прирастает теперь уже не только крупными мегаполисами, но и населенными пунктами с численностью в десятки тысяч жителей.

5 марта очередная серия задержаний прошла в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея» и в барнаульском ТЦ «Galaxy». Накануне в бердском ТЦ «Астор» также было задержано несколько десятков подростков.

Помимо городов СФО подобные сообщения поступают и из других регионов. Так в Челябинске в субботу, 4 марта, было задержано около тридцати несовершеннолетних. В соседнем Миассе на видео попало шествие к месту встречи порядка сотни подростков, в итоге 60 из них оказались в местных полицейских участках. В Якутске в ТЦ «Проспект» задержано и доставлено в отдел полиции около 40 молодых человек. Аналогичные новости поступили в последние сутки из Ижевска, Твери, Владикавказа.

В сообщениях последних дней в большинстве случаев очевидцами отмечается отсутствие у подростковых групп какой-либо отличительной атрибутики. Правоохранительные органы на местах, как правило, отказываются от комментариев. С задержанными проводятся воспитательно-профилактические беседы.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что администратор новосибирского отделения молодёжного объединения объявил о его роспуске.