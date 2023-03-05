После проигрыша ХК «Сибирь» омскому «Авангарду» эксперты рассказали, чего ждать от третьего матча серии в Новосибирске

4 марта в Омске на льду новой «G-Drive Арены» при поддержке 12 тысяч зрителей местный хоккейный клуб «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:1 и сравнял счет (1:1) в первом раунде серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Второй матч серии вызвал повышенный интерес среди болельщиков после того, как хоккеисты «Сибири» вырвали победу в овертайме первой игры со счетом 2:1. Как результат — уверенная и результативная игра хозяев и новый рекорд по посещаемости омского стадиона — 12007 зрителей.

Игры между «Авангардом» и «Сибирью» уже давно получили статус «сибирского дерби» и всегда проходят с особым эмоциональным накалом. В регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне команды в очных поединках одержали по две победы, а в итоговой таблице их разделяет всего три очка — статистический паритет налицо и обещает затяжную серию до четырех побед.

Третья игра, которая состоится в понедельник, 6 марта, в Новосибирске, должна стать очередным раундом упорного противостояния одинаково сильных команд. Так букмекерская компания, титульный спонсор КХЛ, дает примерно равные коэффициенты на исход основного времени этого матча с небольшим предпочтением победе ХК «Сибирь»: 3,6 — на ничью; 2,85 — на победу «Авангарда»; 2,35 — на победу «Сибири».

Хоккейные эксперты также не ожидают однозначного результата. «Будем исправлять ситуацию в домашних играх. Каким будет результат, конечно, ответить невозможно. Но, я думаю, следующий матч будет немножко другим», — заявил пресс-службе КХЛ главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов.

«Предположу «средней паршивости» матч по голевой наполняемости… И по итогам этого матча, который вполне может уехать в овертаймы, «ястребы» («Авангард» — прим. ред.) все-таки доведут дело до своей второй победы», — дал свой прогноз порталу «Рейтинг букмекеров» хоккейный обозреватель Максим Лебедев.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как футбольный клуб «Новосибирск» проводит тренировочный сбор в Турции.