Школу в Новосибирске проверят после травмирования ребёнка на уроке физкультуры

Прокуратура и следственные органы в Новосибирской области проверяют информацию о травмировании ребёнка, который, по данным социальных сетей, пострадал на уроке физкультуры в одном из образовательных учреждений региона.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 4 марта, школьник, по предварительным данным, был травмирован во время урока физкультуры в Сибирском кадетском корпусе.

«Прокуратура установит обстоятельства получения несовершеннолетним мальчиком травмы позвоночника, даст оценку действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следственного управления СКР по региону, где ссылаются на информацию из социальных сетей, инцидент произошёл 16 февраля. Следователи организовали доследственную проверку произошедшего.

В соцсетях также сообщается, что мальчика увезли на скорой из образовательного учреждения после того, как он почувствовал резкую боль в груди, выполнив кувырок. По словам матери ребёнка, из школьной администрации с ней никто не связался.

Напомним, что аналогичный инцидент произошёл в Новосибирске в конце прошлого года – на уроке физкультуры пострадала ученица школы №145, у неё был диагностирован перелом позвоночника.