Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой трёх авиарейсов из Новосибирска

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров трёх задержанных рейсов из аэропорта Толмачёво. 4 марта перенесли вылет из Новосибирска в Красноярск, Кызыл и Ташкент.

По данным надзорного ведомства, речь идёт о рейсах авиакомпаний «ЮТэйр» и «ИрАэро». Причинами их задержки транспортная прокуратура называет неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие самолётов.

Один из рейсов задержан более чем на шесть часов.

На все три рейса зарегистрировано 196 человек, в том числе 12 детей.

«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По последним данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс UT137 в Красноярск, запланированный на 9 часов утра, уже вылетел. Рейс IO124 в Кызыл, назначенный 11 утра, задержан до 17:45. Отправка рейса IO7491 в Ташкент, которая должна была состояться в 18:30, передвинута на 23:05.

Напомним, что в январе из-за обледенения самолёта пассажиры больше суток не могли вылететь в Таиланд из новосибирского аэропорта Толмачёво.