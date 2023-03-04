В Новосибирской филармонии отменили концерт по мотивам произведения украинской писательницы

Новосибирская государственная филармония заменила музыкальную постановку по мотивам книги украинской писательницы Марии Пустовит на другое мероприятие. Ранее отмены концерта добивались региональные общественники.

Концерт под названием «Сам ты Гендель» по мотивам книги украинской писательницы Марии Пустовит, который должен был пройти в камерном зале Новосибирской государственной филармонии в исполнении новосибирского ансамбля «Маркелловы голоса» 31 марта, на данный момент отменён.

Соответствующую информацию подтвердили в самом учреждении. Как сообщили в филармонии «Континенту Сибирь», вместо ранее запланированного действа в камерном зале пройдёт концерт «Если бы Моцарт вёл дневник», который также исполнит ансамбль «Маркелловы голоса».

Стоит отметить, что на сайте Новосибирской филармонии в разделе «Отмены и переносы концертов» данные о замене концерта 31 марта отсутствуют.

С чем связана замена одного концерта на другой, в пресс-службе Новосибирской филармонии на момент публикации новости «Континенту Сибирь» не рассказали.

Ранее представители общественной организации «Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» обратились в областное министерство культуры с требованием отменить концерт по мотивам произведения Марии Пустовит. Активисты сослались на пост писательницы в социальных сетях и её интервью в СМИ, где она выступала с резкой критикой россиян в связи с проведением СВО, следует из информации на сайте объединения.

Напомним, что осенью 2022 года в Новосибирске по требованиям общественников отменили показ спектакля «Первого театра» «Принцесса и людоед», в котором активисты усмотрели пропаганду ЛГБТ. Однако нарушений законодательства в постановке в итоге так и не нашли.