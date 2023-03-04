В Искитимской ЦРБ Новосибирской области назначен новый главный врач

Искитимскую центральную районную больницу в Новосибирской области возглавил бывший руководитель Кочковской ЦРБ Владимир Новиков. Нового главврача представил сотрудникам медучреждения министр здравоохранения региона Константин Хальзов в пятницу.

По словам Константина Хальзова, под руководством Владимира Новикова Кочковская ЦРБ стала одной из лучших больниц в регионе с точки зрения организации медпомощи.

Предстоящую работу врача на посту руководителя Искитимской ЦРБ глава областного минздрава назвал следующим этапом в его деятельности.

«Учреждение большое, территория обслуживания больше, организационных мероприятий больше. Владимир Владимирович, я уверен, — достойный преемник», — цитирует минздрав Новосибирской области Константина Хальзова.

Ранее возглавлявший Искитимскую ЦРБ Алексей Кайгородов останется работать в медучреждении. На посту главврача больницы он находился 20 лет.

Константин Хальзов вручил Алексею Кайгородову почётную грамоту Новосибирской области. По словам главы регионального минздрава, благодаря его работе Искитимская ЦРБ «достойно выполняла поставленные министерством здравоохранения и правительством Новосибирской области задачи».

По данным сайта проекта «Российская энциклопедия кандидатов», Владимир Новиков родился в 1971 году. В 1994 году окончил Новосибирский медицинский институт. В Кочковской ЦРБ он работал главным врачом, врачом-хирургом. В сентябре 2020 года Владимир Новиков был избран в Совет депутатов Кочковского района Новосибирской области четвёртого созыва по округу №13.

Напомним, что в феврале в правительстве Новосибирской области назначили главу департамента, отвечающего за исполнение поручений президента.