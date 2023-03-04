Основанная в Новосибирске сеть «Фермер-Центр» намерена выйти по франшизе в Москву. Первые магазины будут запущены в течение года. Об этом сообщил генеральный директор «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев.

«Во всех регионах мы развиваемся через мастер-франчайзи. Это партнёр, которому передаётся лицензия, после чего, оперируя нашими технологиями, используя переданные знания, партнёр открывает магазины и создаёт локальные товары в этом регионе. В Москве таким мастер-партнером буду я сам. Также общаюсь с инвесторами, которые проявили интерес к региону», – отметил Илья Сухарев.

По его словам, выход в столицу в том числе обусловлен возможностью организовать логистику через склад, который находится на северо-западе города. Поэтому развиваться «Фермер-Центр» в первую очередь планирует в районе, ограниченным Алтуфьевским шоссе на Севере, Можайским на Западе, включая Химки, Куркино, Митино. «Там будут открыты первые магазины – это задача на ближайший год», – добавил Илья Сухарев.

По его словам, распределительным центром будет служить мультитемпературный склад, который уже сейчас готов к приемке продукции. «На сегодня в Москве уже работает команда менеджеров-технологов по ассортименту. Многие наши поставщики пересекаются со «ВкусВиллом». Они встретили новость очень положительно. Мы уже заручились поддержкой большого количества производителей, которые готовы поставлять нам качественный свежий товар под нашей маркой», – рассказал Илья Сухарев.

Он также добавил, что после открытия сети в Москве у сети появится возможность получать товар из Центрального региона, который будет возиться как для Москвы, так и для Сибири, и наоборот. В ряде категорий, сеть, наоборот, будет позиционировать в центральном регионе товар «Фермер-Центр», как продукт, созданный в Сибири.

Напомним, что в ноябре 2022 года новосибирский «Фермер-Центр» вышел в Красноярск. По оценкам компании рынок этого города (без Красноярского края) рассчитан на 120-150 магазинов «Фермер-Центр». Эту задачу (по открытиям) в компании планируют решать в течение ближайших 2-3 лет.

Сеть «Фермер-Центр», исходя из своей бизнес-модели, работает только с локальными производителями в каждом регионе, которые выпускают товар под ее торговой маркой. Топовых брендов, которые лежат на полках большинства ритейлеров, в этой сети нет. Первый магазин под брендом «Фермер-Центр» был открыт в Новосибирске на улице Державина в ноябре 2016 года . Первоначально проект «Фермер-Центр» развивала новосибирская ГК «Холидей». В настоящий момент cобственником и руководителем компании «Фермер-Центр франчайзинг» является Илья Сухарев, бывший коммерческий директор ГК «Холидей». На сегодня, согласно сайту компании, «Фермер-Центр» представлен в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и Красноярском крае – всего в сети 48 магазинов. Весной 2022 года ритейлер анонсировал грядущий выход в Томскую область по схеме франчайзинга. По данным сайта сети, пока магазины в этом регионе пока не запущены.

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