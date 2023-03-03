В высокогорном селе Алтая появился LTE- интернет

Компания «МТС» обеспечила связью стандарта LTE малонаселённое село Беляши (Джазатор) в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Ранее 1200 жителям поселения была доступна только голосовая связь.

Село расположено на высоте более 1600 метров над уровнем моря, в долине одноимённой реки Джазатор, среди отрогов Южно-Чуйского хребта. Рядом с ним находится живописное место слияния рек Джазатор и Акалахи, от которых берёт начало река Аргут. Южнее, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.

Название «Джазатор» с алтайского языка переводится как «летняя стоянка». Село является отправной либо конечной точкой популярных пеших и конных туристских маршрутов: на плато Укок, на Джумалинские ключи, по рекам Аргут, Карагем, Коксу, к массиву Табын-Богдо-Ола или на Южно-Чуйский хребет. Туристы могут здесь попробовать традиционный казахский напиток — кумыс, а также посетить Джазаторскую ГЭС, Чокпартас, курганы и маральник.

«По данным BigData МТС, в январе приток туристов в Горный Алтай почти на 20 процентов превысил показатели 2022 года. С мая ожидается ещё больший наплыв гостей, поэтому мы «прокачали» сеть в регионе, в первую очередь, вдоль Катуни — от Горно-Алтайска до Чемала, включая смотровую площадку у села Толгоёк. Запуск сети LTE в селе Беляши откроет жителям доступ к цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних маршрутах, в том числе на пути к плато Укок», — цитируют в компании директора МТС в Республике Алтай Леонида Тиунова.