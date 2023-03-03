Пятивагонные составы для метрополитена и военный городок: мэр Новосибирска представил проекты города на КЭФ-2023

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в Красноярском экономическом форуме-2023 (КЭФ-2023), где представил ряд проектов по развитию города. Реализовать инициативы планируется при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ.

Проекты Новосибирска Анатолий Локоть презентовал в рамках дискуссии «О мерах поддержки институтов развития», где обсуждалось сотрудничество российских городов с государственной корпорацией. Мероприятие прошло 3 марта.

Как подчеркнул по время своего выступления Анатолий Локоть, в Новосибирске уже реализуется ряд проектов при поддержке ВЭБ.РФ. В их числе – новый терминал аэропорта Толмачёво, который позволит вдвое увеличить количество пассажиров и расширить географию полётов.

Кроме того, город получил одобрение на федеральное софинансирование покупки 59 троллейбусов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2023 году в Новосибирск по лизингу поступит ещё 120 единиц электротранспорта.

«Продолжаем модернизировать и парк трамваев силами совместного с белорусами предприятия. С 2017 года на линию вышли 42 новых трамвая. Нам требуется поддержка в решении и этого вопроса, который мы начали обсуждать с руководством ВЭБ.РФ. Прошу вернуться к этой теме», — также сказал Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска также сообщил о проекте обновления подвижного состава городского метрополитена – вместо старых четырёхвагонных поездов планируется закупить новые пятивагонные со сроком эксплуатации до 2031 года. Всего необходимо приобрести 10 таких составов.

Анатолий Локоть также рассказал о планах по реновации территории бывшей военной части в центре Новосибирска площадью 80 га. Он напомнил, что на месте созданного ещё в начале ХХ века городка сохранилось 35 памятников истории и культуры, в том числе воинский мемориал.

«Реализация проекта позволит создать новый городской центр с историческим акцентом и возможностью застройки его жилыми домами. Прошу ВЭБ.РФ поддержать этот проект», — сказал мэр.

Напомним, что в этом году Красноярский экономический форум, проходивший 1-3 марта, был посвящён вопросам развития Сибири с учётом текущей экономической и геополитической ситуации. Тема обсуждалась в контексте расширения внешнеэкономических связей, в частности, сотрудничества с азиатскими странами, а также раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала территории.