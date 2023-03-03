Летом 2021 года в Новосибирской области было создано военно-патриотическое движение «Защитник». Председателем Координационного совета движения стал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров (командир отряда «Вега» сейчас находится в зоне СВО). «Континент Сибирь» поговорил с руководителем исполнительного комитета регионального общественного движения «Защитник», заместителем декана по воспитательной работе Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) ИРИНОЙ НЕГОДОЙ о проектах движения, о патриотизме, а также о том, какой отклик находят занятия «Разговоры о важном» среди детей.

— Ирина, вы проводите большую работу по патриотическому воспитанию среди школьников. На ваш взгляд, можно ли привить патриотизм ребенку, если в его семье родители читают и слушают «Медузу»*, «Дождь»*, Екатерину Шульман* (признаны иноагентами в России) и других иноагентов, где возмущаются тем, что в школах ввели уроки «Разговоры о важном»?

— Как показывает практика, патриотизм и любовь к Родине, которые, казалось бы, должны быть впитаны с молоком матери, можно и нужно прививать. Конечно, здесь очень важен настрой родителей, образовательных учреждений и окружения. Но даже у негативно заряженных к нашей стране людей растут дети, которые смотрят на происходящее с другой точки зрения.

Мы много общаемся со школьниками и видим, что дети сейчас очень взрослые, не по годам. Они формируют свое мнение, опираясь на конкретные факты. Они видят, что им есть чем гордиться на малой родине, в своем городе и стране. Чувство гордости за страну и позволяет развиваться патриотизму. А России есть чем гордиться — историей, литературой, искусством во всех его проявлениях, научными и спортивными достижениями, мощью и силой государства.

— У родителей безусловный авторитет. Ребенок в первую очередь поверит тому, что говорят папа с мамой, чем незнакомым дядям и тетям. Как быть в этом случае?

— Мы видим как раз, что не всегда родитель является авторитетом. На наших встречах нередко звучат такие слова: родственники не поддерживают специальную военную операцию (СВО), а я самостоятельно изучил вопрос, понял и поддерживаю, как мне их переубедить? Родные выступают против того, что мы в школе собираем гуманитарку, плетем маскировочные сети и так далее. Мы советуем ребятам не ссориться с родными. Переубедить взрослых трудно. Лучше найти единомышленников, с кем комфортно общаться, помогать нашей армии, работать.

— А почему вы лично решили взяться за это дело? Что вас подвигло вступить в движение «Защитник»?

— Я искренне люблю Россию — так было всегда. До начала специальной военной операции мы редко обсуждали любовь к Родине с друзьями или коллегами. Мы жили, работали, дружили. В лоб никто никогда не спрашивал, ты любишь Родину? А когда началась СВО, все карты вскрылись. Я увидела в соцсетях, что большой процент моих знакомых категорически против. Все эти бесконечные черные квадраты, «мне стыдно» на аватарках. И я поняла, что моя шестилетняя дочка ходит в школу, растет вместе с детьми этих людей. Каким вырастет мой ребенок? Даже если я буду прикладывать максимум усилий по воспитанию, она столкнется с этой частью общества. Мы же, по сути, с детьми только на выходных, большую часть времени они проводят в школах, кружках и так далее. И я решила что-то с этим сделать. Понятно, что пока это капля в море, но показатели у движения достаточно хорошие. Только проект «Лига наставников» в 2022 году охватил 8 тысяч человек. А у нас 14 проектов.

За год работы, я поняла, что зря переживала. У нас прекрасные, думающие дети. У них правильный вектор, они нацелены на свое развитие на здоровый образ жизни. Вопросов больше к взрослым.

— «Лига наставников» — что это за проект?

— Этот проект направлен на работу со школьниками старших классов. «Лига наставников» — это сообщество экспертов в разных сферах, от экономики и политологии до информационных технологий и бизнеса. Ребята сами выбирают, что им интересно. А затем в формате откровенного разговора дети просто задают вопросы — либо по профилю спикера, либо общие.

— Во время таких бесед вы сталкивались с тем, что ребенок категорично говорит, что вы неправы, и не верит?

— Конечно. Этот проект как раз очень хорошо показывает все проблемы. И в то же время — как с ними работать. Как я уже говорила, ребята очень самостоятельные. Кроме вопросов спикерам по направлениям, они задают вопросы, которые касаются и СВО, и ЛГБТ, и других острых тем. И мы видим, как меняются вопросы.

В апреле 2022 года было много вопросов на тему, как мне дальше быть. Например, 11-й класс, мальчишки пытались наладить свой бизнес, пытались шить куртки, работали над поставками тканей. Началась спецоперация. И вопрос «Как мне быть?» даже для взрослых бизнесменов был непростой. Но спустя полгода работы с детьми звучали уже такие вопросы: я поддерживаю СВО, я понимаю, почему так произошло, а мои друзья — нет. Как мне им объяснить, зачем мы ввязались и помогаем Донбассу? Они ищут помощи и поддержки.

Есть, конечно, те, кто категорически не приемлет темы нашего разговора. У нас была ситуация в одном из вузов: когда заговорили о ЛГБТ, порядка 50 человек просто встали и вышли из аудитории. И это несмотря на то, что с ними говорили успешные в своей сфере, уважаемые люди.

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— Так они выразили свой протест из-за отсутствия толерантности к секс-меньшинствам?

— Скорее к тому, что мы говорили о традиционных ценностях, что семья — это союз мужчины и женщины. Мы вообще не практикуем какое-то резкое неприятие. Говорим ребятам, что мы максимально открыты для общения, и это действительно так. Наша задача — не осуждать, а показать, что правильно.

После каждой встречи мы даем куар-код, чтобы получить обратную связь. И нам пишут много. Кстати, положительных отзывов больше. А негативные мы рассматриваем с точки зрения, как эффективнее работать с молодыми людьми, как правильно донести им традиционные ценности.

Работаем с молодежью, которую принято называть неформалами. Руководитель лофт-парка «Подземка» Александр Гинтер ведет проект «На ковер». Встречи с интересными спикерами также проходят в формате откровенного разговора. Мы всегда говорим, что готовы принять молодых людей с любой позицией, выслушать, найти точки соприкосновения или совместную деятельность. Ребята приходят абсолютно разные. И мы стараемся найти с ними общий язык.

— Дети очень чутко улавливают фальшь. Как, говоря о патриотизме, не скатиться к банальностям, натужному пафосу, чтобы вам поверили?

— Тут важно самим быть искренними. У нас все члены движения работают в свободное от основного места работы время — не за деньги. Мы занимаемся общественной нагрузкой по зову сердца и души. У всех нас есть дети. И мы хотим приложить максимум усилий, чтобы менять ситуацию в обществе. В том числе и для своих детей, чтобы они росли в комфортных условиях среди единомышленников, и ради исторической справедливости.

Например, у меня дедушка прошел всю войну, бабушка — труженик тыла, мама — кавалер Ордена Мужества. И когда за рубежом переписывают историю, переписывают не просто историю государства, а историю моей семьи. И так у каждого из нас. Поэтому момент искренности не вызывает у детей сомнений и вопросов.

Плюс к этому — интересная форма подачи. Все проекты нашего движения нетривиальные. Например, «Песня тоже воевала», проект, реализуемый Марией Захаренок. В нем через историю песни рассказывают о конкретной истории государства. Почему эта песня была написана? Какие события тогда происходили в стране? Школьникам очень нравится этот проект, мы получаем только положительные отзывы. В принципе, все 14 проектов достаточно оригинальные в своей подаче. Даже «Лига наставников», казалось бы, сухое название, за которым кроется встреча с людьми, достигшими успеха в той или иной сфере. К счастью, в Новосибирской области таких людей много. Так как ребята могут сами согласно своим интересам — музыка, информационные технологии и так далее — выбрать спикера, то разговор всегда получается живым и откровенным.

При этом все проекты исподволь направлены на гражданско-патриотическое воспитание. Возьмем экологию — это тоже патриотизм, потому что это сохранение и защита природы родного края, родной деревни. Или наука или инженерия. Мы о них рассказываем не только как о сфере, где человек может добиться мирового признания. Наши спикеры акцентируют, что все ваши научные или достижения инженерной мысли помогут развитию страны в целом.

Патриот — это ведь не обязательно военный. Это человек, который работает в своей сфере и развивается на благо города и государства, неважно, учитель ты, или врач, или бизнесмен. Это та самая социальная ответственность. Понятно, что военные для меня — это высшая степень патриотизма, потому что люди готовы ценой своей жизни защищать наше спокойствие, наше мирное небо. Но ведь каждый из нас на своем рабочем месте готов сделать все, чтобы страна процветала.

— Самые сложные вопросы, наверное, были про СВО? Почему мы начали первыми?

— Конкретно так вопрос не звучал, но завуалированно, конечно, ребята интересуются.

Что касается меня, то мне все было ясно еще 8 лет назад. Я родилась в Киеве. Моя семья жила в Киеве 16 лет. Я родилась в этом городе. Меня крестили в Киево-Печерской лавре. Это русская земля, пропитанная православием, русской историей и культурой. И теперь нет места традициям русского народа в городе-герое Киеве.

У меня папа офицер, мама медик, классическая советская семья. В Новосибирск мы переехали, когда мне было 5 лет. Я здесь окончила школу и университет. Этот город тоже стал мне родным. Но в Киеве остались родственники, друзья и знакомые моих родителей. Моя мама, которой я верю априори, рассказывала страшные истории. После распада СССР она вместе с друзьями закрашивала надписи «Москали — домой». Папа — офицер советской армии — не мог ходить по улицам в военной форме. Был момент, когда запрещалось в военной форме просто выйти на улицу, сесть в общественный транспорт. Военным приходилось ходить на службу в гражданке, а форму нести в пакете. Что такое для военного нести форму на службу? Это унижение. У нас сосед пошел в форме, и его из троллейбуса выгнали, избили. Мама вместе с соседкой ему раны обрабатывали. И таких историй масса.

— А как ваши знакомые и родные, живущие в Киеве, относятся к специальной военной операции?

— Из Киева позвонила мамина соседка и даже обиделась, что у нас могла зародиться мысль, что они против. «Да, нас бомбили, но мы молимся, чтобы все завершилось победой России», — сказала соседка. У нее отец, ему за 90 лет уже. Он прошел Великую Отечественную войну, в первые же дни начала СВО он собрал родственников и, ударив по столу кулаком, всем все объяснил: «Я несколько лет не могу с орденами на улицу выйти, прошел всю войну, а теперь должен сидеть дома и трястись, и видеть возрождение нацизма». Так что, несмотря на националистическую идеологию вокруг, взрослые, сильные духом, смогли воспитать хороших людей.

Но есть и обратные примеры. В декабре прошлого года в Новосибирске мы были в числе организаторов Всероссийской научно-практической конференции «Патриот: актуальные вопросы военной истории России и ее силовых структур». Участвовала в конференции и делегация из Донецкого университета, которая привезла с собой украинские учебники истории. На примере этих изданий донецкие историки показали, как на Украине переписывалась история. Когда ребенку на протяжении 10 школьных лет говорят одно, а родители особо не пытаются противостоять, конечно, личность сформируется так, как надо государству. Поэтому на Украине есть люди, которые искренне верят в эту историю. Для них она норма.

— Ваши проекты охватывают не только Новосибирск, но и районы области. Отличается ли отношение к родине, стране у детей в областном центре и в глубинке?

— Особой разницы я не вижу. Дети везде пытливые, задают острые вопросы. Кто-то более активен, не только участвует в наших проектах, но и сам приходит к нам с инициативами, например, в Сузунском районе.

— Вас называют пропагандистами? Обижаетесь ли вы на это?

— Не слышала, чтобы так называли. Но если беседы с детьми о любви к родине, о реальной истории, о традиционных семейных ценностях — это пропаганда, то не вижу здесь ничего обидного. А самое главное, дети так не считают. Они охотно включаются в наши проекты и ведут собственные. Например, ребята из гимназии № 16 «Французская» под руководством преподавателя Михаила Юрьевича Игонина стали победителями конкурса грантов мэрии Новосибирска. Их проект «События, люди, факты» — лучший календарный проект Новосибирской области. В своей работе они опираются на новосибирский областной архив, проверяя всю информацию. Сами дети очень интересно рассказывают о событиях, которые происходили в тот или иной день в Новосибирской области, в формате видеороликов. Есть соглашение с «Радио 54», записали аудиоролики. Сегодня к этому проекту присоединились более 20 школ. Любое учебное заведение, у которого есть радиоточка, может воспользоваться готовыми роликами и создавать свои.

— В Новосибирске и до создания движения «Защитник» было много патриотических организаций. Зачем нужно было создавать новую?

— Да, в нашем городе — порядка 50 патриотических организаций. В 2021 году, когда стало понятно, что все они работают в своих нишах и нужно сплочение усилий, было принято решение создать движение «Защитник», которое будет консолидировать деятельность. Сегодня у движения много партнерских соглашений с министерствами региона (образования, спорта, культуры, региональной политики, труда и соцразвития), семью вузами, школами, спортивными и культурными организациями. Это позволяет нам за счет объединения людей и финансовых ресурсов проводить достаточно крупные мероприятия, позволяет масштабировать нашу работу и привлекать к сотрудничеству новых людей и новые организации.