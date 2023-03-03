Новосибирский губернатор принял участие в передаче гуманитарной помощи бойцам в зону СВО

Новосибирские предприниматели направили гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО, в рамках благотворительной акции «Рябина». В отправке груза принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В ходе мероприятия, прошедшего 3 марта, губернатор пообщался с участниками акции – представителями бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Глава региона осмотрел машины и груз, подготовленные для отправки, и поблагодарил предпринимателей за организацию и участие в инициативе. Он подчеркнул, что передача гуманитарной помощи возможна как при посредничестве структур областного правительства, так и через другие организации – например, штабы партии «Единая Россия» и общественной организации «Общероссийский народный фронт», либо в рамках благотворительных акций.

«Единственное пожелание – обмениваться информацией для того, чтобы не было дублирования, чтобы помощь была адресной и точечной. Важно обмениваться информацией и по конвоям, машинам – для того, чтобы подхватывать друг у друга попутные грузы», – сказал Андрей Травников.

Как отметил губернатору директор организатора акции, Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, собранная продукция будет передана конкретным воинским подразделениям, в которых много новосибирцев.

«Груз я планирую доставить на Донбасс лично. Всю продукцию мы приобретали, проводя качественный мониторинг цен и выбирая надежных поставщиков, а также учитывая запросы участников спецоперации», — рассказал глава АИР Новосибирской области.

В числе отправляемой продукции – две бронированные ГАЗели. По словам Александра Зырянова, такие машины сейчас очень востребованы в зоне СВО. Всего передадут шесть автомобилей, в том числе микроавтобусы ГАЗ и УАЗ.

«Акция «Рябина», направленная на единение жителей нашей страны, будет продолжена, сейчас мы уже приступили к сбору продукции для следующей партии», — сообщил на мероприятии Александр Зырянов.

Всего в рамках акции собрано более 10 млн руб. На эти средства приобретены необходимые бойцам вещи, в том числе тактические аптечки. Многие предприниматели предоставили собственную продукцию – лекарства, мобильные бани, термобельё, носки, конфеты и шоколад.

Благотворительная акция «Рябина», организованная Агентством инвестиционного развития Новосибирской области совместно с Ассоциацией «Интеграция», стартовала 4 ноября 2022 года при поддержке областных властей. Инициатива направлена на помощь участникам СВО. К участию приглашены руководители и сотрудники предприятий региона, а также представители новосибирского бизнес-сообщества.

Напомним, что с 1 марта в Новосибирской области участникам СВО начали выдавать реабилитационные сертификаты.