В правительстве Новосибирской области представили проект застройки крупного микрорайона

Правительство Новосибирской области объявило о реализации первого этапа проекта нового микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе города – несколько участков территории в ближайшее время выставят на торги для передачи в субаренду.

Проект микрорайона представили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова 3 марта.

Микрорайон «Клюквенный» планируется возвести на площади более 200 га, здесь будет построено более миллиона квадратных метров жилья. Площадка вошла в число территорий, которые застраиваются в регионе при поддержке областного бюджета на развитие инфраструктуры.

«Такой проект мы впервые реализуем на территории области. Это стало возможным после принятия правительством РФ постановлений 1704 и 1189, которые дали возможность регионам подходить комплексно к освоению территорий. Бюджет Новосибирской области в течение пяти лет вложит 25 миллиардов рублей в развитие таких территорий», — рассказал на совещании Владимир Знатков.

По словам заместителя председателя регионального правительства, на развитие инфраструктуры микрорайона «Клюквенный» из областного бюджета планируется направить 7 млрд руб.

Уже определён оператор микрорайона — АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Кроме того, заключены договоры с сетевыми организациями, которые будут обеспечивать дома водой, водоотведением, электроэнергией и отоплением.

Помимо этого, заключены договоры на проектирование инженерных сетей и внутриквартальных дорог. В ближайшее время запланировано и строительство основной транспортной артерии, которая соединит микрорайон с городом – она появится в рамках продления улицы Богдана Хмельницкого до Северного объезда. Соответствующее соглашение также уже подписано.

В ближайшее время начнётся первый из трёх этапов реализации проекта, в рамках которого планируется построить жильё площадью 541 тыс. кв. м на территории 41,19 га. Рядом с жилыми домами предполагается возвести два детских сада, школу и поликлинику со станцией скорой помощи. Аукцион по передаче в субаренду пяти участков под строительство площадью от 4 до 10 га стартует в марте. Принять участие в нём смогу все застройщики.

Согласно условиям реализации проекта, 5% от рыночной стоимости участков будет направлено на решение проблем обманутых дольщиков.

Напомним, что план строительства микрорайона «Клюквенный» рассчитан до 2033 года. Разработкой мастер-плана микрорайона занимался новосибирский девелопер Илья Поляков.