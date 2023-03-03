В Новосибирске завершились работы по возведению железобетонных конструкций четырех зданий первой очереди строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

«Создание кампуса — это важный шаг в развитии университета. У физико-математической школы серьезные планы на развитие, которые сейчас сдерживаются инфраструктурными ограничениями. Новые пространства для учебы и досуга сделают одну из лучших школ страны еще и одной из самых современных», — сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.

На сегодня специалисты приступили к устройству кровли на всех корпусах. Завершение строительства первого этапа кампуса планируется в 2024 году.

Напомним, что подрядчиком первого этапа строительства кампуса НГУ стала строительная компания из Москвы — ООО «Монотек Строй». Ранее стало известно, что стоимость проекта оценивается в 11,8 млрд рублей.

Строительство нового кампуса НГУ является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. До 2030 года по поручению президента РФ Владимира Путина в разных регионах страны планируется создать сеть из 25 университетских кампусов.