Главный режиссёр Новосибирского оперного театра признан заслуженным деятелем искусств России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания заслуженного деятеля искусств РФ главному режиссёру Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеславу Стародубцеву.

О событии сообщает пресс-служба театра 2 марта.

Вячеслав Стародубцев сотрудничает с Новосибирским оперным театром с 2015 года, работу в учреждении он начал в качестве приглашённого режиссёра-постановщика. В 2017 году Стародубцев был назначен главным режиссёром театра.

За время своей работы в НОВАТе Вячеслав Стародубцев выступил главным режиссёром и автором концепции таких постановок, как Царская невеста», «Турандот», «Аида», «Пиковая дама. Игра», «Бал-маскарад», «Фальстаф», «Любовный напиток» и «Летучая мышь». Их премьеры были показаны на большой сцене театра.

«Кроме того, Вячеслав Стародубцев стал блестящим вдохновителем художественной концепции оперного пространства и репертуара малой сцены театра с 2017 года, когда камерный зал обрёл новую жизнь. Оперный репертуар получил дополнительное пространство, и ответственность за него практически полностью легла на плечи молодого главного режиссера», — рассказали также в пресс-службе театра.

Под руководством Вячеслава Стародубцева в Новосибирском оперном театре также реализуется образовательный проект «Открытый НОВАТ», в рамках которого проходят лекции, встречи, творческие вечера, выставки и экскурсии.

Напомним, что в феврале в Новосибирском оперном театре была показана премьерная постановка Вячеслава Стародубцева «Дон Жуан», музыкальной основной спектакля стало произведение Моцарта.