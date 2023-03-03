Омская область в 2022 году увеличила товарооборот с Таджикистаном в 4 раза

Омская область намерена развивать торгово-экономическое сотрудничество с Таджикистаном, товарооборот с которым по итогам 2022 года вырос в 4 раза. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Буркова.

2 марта глава Омской области посетил Душанбе, приняв участие в конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Стоит отметить, что главы других регионов Сибири, в частности Андрей Травников, Александр Усс, Сергей Цивилев в этот день посетили Красноярский экономический форум.

«Мы используем географические преимущества Омской области в условиях разворота российской экономики на Восток. Таджикистан важен для нас как перспективная площадка для промышленной кооперации, поскольку Омская область — один из крупнейших российских центров машиностроения, химической и нефтехимической промышленности», — рассказал об итогах своей поездки Александр Бурков.

По мнению губернатора, потенциал Омской области для увеличения объемов взаимной торговли далеко не исчерпан. По словам Буркова, регион расположен в выгодном месте — на пересечении важных железнодорожных магистралей и крупного водного пути — реки Иртыш.

Вместе с этим в Таджикистане на данный момент работает несколько омских предприятий, также прорабатываются вопросы о возможном дальнейшем сотрудничестве. Так, «Омский завод инновационных технологий» планирует наладить сотрудничество по поставкам современного котельного оборудования для промышленных предприятий, а омский научно-производственный центр «Промтех» разработал проект цифровизации железнодорожного транспорта.

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