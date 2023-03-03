В Новосибирском Академгородке продолжается конфликт вокруг Института математики СО РАН. Новым витком стала оценка итогов работы нового руководства в 2022 году.

Ранее «Континент Сибирь» уже рассказывал о конфликтной ситуации, связанной с назначением нового руководителя Института математики СО РАН. Напомним, в 2021 году выборы на пост директора в институте выиграл один кандидат (Юрий Волков), но приказом Министерства науки и высшего образования, исполняющим обязанности директора, утвердили другого (Андрея Миронова).

Сложившаяся ситуация вылилась в довольно нехарактерные для научного сообщества явления – обращения ученых к органам власти РФ (не согласные с назначением Миронова сотрудники писали обращения в министерство науки и высшего образования, а также премьер-министру Михаилу Мишустину), различные проверки, судебные процессы и даже обыски у тех, кто открыто выражал недовольство вмешательством федеральных властей в результаты выборов директора коллективом учреждения.

Отразились эти некрасивые события и непосредственно на научной работе одного из ведущих институтов Академгородка. Сначала в расколовшемся коллективе не смогли выбрать новый состав Ученого Совета (а именно этот орган оказывает существенное влияние на научную работу института). Потом, подводя итоги 2022 года отметили кратное снижение публикаций в научных журналах (один из главных показателей эффективности работы ученого). Да и с самими журналами ситуация складывалась не очень понятная, о чем «Континент Сибирь» ранее тоже рассказывал.

На этом фоне руководству института по понятным причинам важно демонстрировать альтернативные достижения. Так, на сайте Миннауки появилась информация, что именно Андрей Евгеньевич Миронов являлся инициатором создания Математического центра мирового уровня в Академгородке.

Создание такого центра можно считать действительно значимым вкладом в науку. Вот только согласно Положению о центре (есть в распоряжении «КС») инициатором его создания являлся д.ф.-м.н., профессор РАН Евгений Вдовин, а уполномочили его на это директор Института математики СО РАН (на момент организации Центра), академик РАН Сергей Гончаров и ректор Новосибирского государственного университета, академик РАН Михаил Федорук. При этом, Андрея Миронова в списке «отцов-основателей» и инициаторов не значится.

«Конечно, в последний год, как и.о. директора Института, Андрей Миронов может оказывать влияние на работу Центра. Но руководит им, после ухода с этого поста Евгения Петровича Вдовина, другой известный новосибирский математик – Сергей Игоревич Кабанихин. И когда мы говорим о результатах работы Центра, это прежде всего заслуга его коллектива и руководителей», – рассказал «Континенту Сибирь» один из его организаторов Сергей Гончаров.

Как известно, в научной среде довольно неодобрительно относятся к ситуациям, когда заслуги и результаты одних людей трактуют как возможное достижение других. Можно предположить, что разместив информацию о Миронове как «инициаторе создания Математического центра» на своем сайте, в Миннауки по сути оказали ему «медвежью услугу». Ведь сами сотрудники Центра и причастные к его появлению люди прекрасно знают, кто и какой вклад внес в его появление и работу.

Впрочем, за время нахождения Андрея Миронова на руководящем посту Институт математики отметился в публичном пространстве не только конфликтом вокруг выборов директора, снижением числа публикаций и уходом ряда сотрудников. Случаются и открытия, причем, не только научные. Так, недавно в здании института запустилось заведение сети кафе-столовых «Солнечный день», предлагающее своим посетителям (согласно вывеске) завтраки, обеды и даже ужины.

Стоит отметить, что на сегодня все договора аренды по институтам Академгородка проходят согласование в Миннауки. Но отдельным постановлением министерства институтам дано право без согласования заключать договора аренды для обеспечения работы пищеблоков, где будут питаться сотрудники и аспиранты. Новое заведение открылось на базе столовой института, которая там находилась и ранее. Поэтому логично предположить, что в рассматриваемом случае дополнительные согласования не потребовались. Вероятно, руководство института посчитало, что лучше привлечь опытного сетевого игрока, чем самостоятельно заниматься организацией питания сотрудников.

Таким образом, даже если науки в институте по каким-то показателям стало меньше, в Академгородке стало на одно сетевое заведение общепита больше. И только ли на него? Мы не знаем всех планов нового руководства, но ранее академик Сергей Гончаров в интервью «Континента Сибирь» рассказывал о планах Андрея Миронова построить еще и современную гостиницу. А там и до торгово-развлекательных центров недалеко…

Впрочем, не все собеседники из научного сообщества оценили идею с «Солнечным днем». По их словам, украшение здания рекламой ресторана не соответствует общему довольно строгому стандарту фасадов научных учреждений СО РАН. Да и неуместно вывеска заведения смотрится рядом с мемориальными досками выдающихся ученых, работавших в этом институте.

Возникает вопрос, насколько такой подход будет несколько противоречить курсу государства на развитие собственных информационных технологий? Так, на днях в СМИ появилась информация о создании кластера мирового уровня на базе Серпухова, Пущино, Протвино. Ядром планируют сделать ИТ-кластер в Серпухове. Московские наукограды не случайно выбраны базой. «Развитие информационных технологий и их приложений в виде средств искусственного интеллекта, наукоемкого программного обеспечения, биоинформатики и т.п. — опирается на фундамент из математических исследований. Без этакого фундамента в ИТ-сфере практически невозможно создание собственного современного продукта», – подчеркнул Сергей Гончаров.

В новосибирском Академгородке, по оценкам научного сообщества, есть все необходимые ресурсы для развития кластера, аналогичного (а может и более мощного) тому, что предполагается в Московской области. Здесь есть развитый ИТ-кластер с ядром в Академпарке, есть необходимый научный потенциал в области фундаментальных и прикладных математических исследований (институты СО РАН) и достаточный образовательный ресурс (НГУ, НГТУ и другие вузы). Проще говоря, Новосибирск вполне может претендовать на роль одного из «локомотивов» этого тренда, который имеет большие перспективы.

Но в последние годы более отчетливо проявляется другой «тренд». Правительство РФ идет на значительные затраты на развитие научно-технологических центров, новых комплексных кластеров, при этом происходит что-то непонятное в уже успешно существующих центрах (несмотря на все дискуссии о важности программы «Академгородок 2.0»), по крайней мере в области фундаментальной и прикладной математики, теоретической информатики. Сначала длительный конфликт между руководством и коллективом фактически парализовал работу ФИЦ информационных и вычислительных технологий. Второй год продолжается уже описанный выше конфликт вокруг Института математики. Из-за сложившейся ситуации показатели работы учреждения ухудшаются, и открытие заведения общепита в здании этого явно не компенсирует. Позиция Миннауки РФ во всей этой истории пока выглядит непонятной. Собеседники издания из числа представителей академического сообщества ожидали принятия мер к примирению конфликтующих сторон, учет мнения всего коллектива института, а не только сторонников действующего главы. Логичным вариант могла бы быть мотивация и.о. директора на повышение эффективности подведомственного министерству института вместо публичного обозначения его в качестве «инициатора» создания Математического центра. В этом случае ситуация, по мнению представителей научного сообщества, и стала бы выправляться к лучшему, а в здании института не было бы «лишних помещений» для сдачи в аренду, например, заведениям общепита.