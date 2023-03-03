В Новосибирске на Гусинобродском шоссе снесут незаконную АЗС

В Новосибирске ликвидируют незаконную АЗС в районе Гусинобродского шоссе. Об этом сообщил замглавы районной администрации Яков Чагин.

«Ранее был заключен договор аренды на размещение автозаправочной станции. Арендатор должен был в прошлом году освободить земельный участок, но добровольно не исполнил требование суда. Должник неоднократно был привлечен к административной ответственности. В настоящее время деятельность АЗС прекращена. Планируем работы по сносу этого объекта»,- рассказал чиновник.

Решением властей арендатору предстоит за собственный счёт освободить земельный участок от одноэтажного кирпичного здания, металлического гаража, асфальтированной площадки для въезда и выезда транспорта, а также убрать подземные резервуары для топлива, металлический контейнер и две автозаправочные колонки.

Если владелец АЗС откажется самостоятельно провести демонтаж объекта, администрация будет вынуждена организовать снос в принудительном порядке.

Замглавы районной администрации также добавил, что были удовлетворены еще два иска в отношении лиц, которые занимались незаконной продажей бензина. По итогу судебных разбирательств владельцам мобильных АЗС назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что 7 сентября силовики провели обыски в офисе сети АЗС «Красноярскнефтепродукт», контрольный пакет акций которой принадлежит региональному правительству.