В Новосибирске движение на площади Энергетиков перекроют из-за строительства четвёртого моста

Александр Киселев
 
Дороги
Фото Андрея Баулина

В Новосибирске временно закроют проезд по площади Энергетиков. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

«Это связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ по сооружению эстакады основного хода на левом берегу в рамках строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской»,- сказано в сообщении.

Со 2 по 8 марта движение будет перекрыто от площади Труда до проезда Энергетиков в направлении правобережья. С 8 по 15 марта проезд будет перекрыт от площади Энергетиков до площади Труда в направлении левобережья.

Ограничения движения будут действовать в ночное время — с 23:00 до 5:00. Из-за проведения работ изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта.

Напомним, что вечером 20 февраля на строящемся четвертом мосту через Обь произошёл пожар. Площадь горения составила 15 квадратных метров.

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