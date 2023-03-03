Какие проекты  Красноярский экономический форум даст сибирским регионам

Красноярский экономический форум — площадка, которую региональные исполнительные власти и бизнес-структуры используют в том числе для заключения договоров о взаимодействии. «Континент Сибирь» рассказывает о некоторых из них по итогам второго дня трёхдневных мероприятий КЭФ.
Кемеровская область
- Соглашение с ПАО «Сбербанк России», в котором говорится об инвестициях в создание благоприятной предпринимательской среды, формировании экологически ориентированной инфраструктуры, развитии цифровизации экономики, проектах в сфере образования, здравоохранения, транспорта и туризма.
- Соглашение с ООО «Перспективные Технологии»: подразумевает инвестиции на 500 млн рублей для производства оборудования и создание четырёхсот рабочих мест.
- Соглашение с Тывой по вопросам развития промышленности, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и национальной политики и туризма.
Предложения по реализации стратегии развития Сибири доработают к апрелю
Красноярский край
- Соглашение с филиалом ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» об упрощении и ускорении сроков подключения бизнеса к электросетям, — передаёт «ТАСС».
- Соглашение с «Газпром недра» о строительстве в крае завода по переработке сжиженного природного газа.
- Соглашение с Московским государственным институтом международных отношений МИД России о целевой подготовке специалистов, трудоустройстве выпускников и внедрении инновационных технологий.
Хакасия
- Соглашение со «Сбербанком». В нём говорится об обновлении и модернизации транспорта республики и развитии проекта «Карта жителя», который позволит использовать карту «Мир», в том числе, как льготный проездной.
- Соглашение о взаимодействии в области молодёжной политики с Красноярским краем и Тывой
Тыва
- Соглашение с «Сибирской генерирующей компанией» об обновлении инфраструктуры, наращивании мощностей Кызылской ТЭЦ, экологической политике и природоохранных мероприятиях.
- Соглашение с АО «Техмашсервис» о формировании и использовании складской инфраструктуру в создаваемой в регионе особой экономической зоне рядом с монгольской границей. Предприятие планирует осенью запустить производство взрывчатых веществ для горных работ.
- Новосибирская область и Кузбасс продлили на пять лет заключённое в 2018 году соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.
- Губернатор Кемеровской области, председатель совета МАСС Сергей Цивилёв рассказал об утверждении обновлённого проекта внутрирегиональных перевозок. Цели: улучшить транспортное сообщение с труднодоступными территориями Сибири и получить федеральное финансирование для субсидирования местных авиаперевозок. Документ готовится к рассмотрению правительством РФ, Государственной комиссией по транспорту и Росавиации.